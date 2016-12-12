Merkel'den İstanbul saldırısına yorum: Polis teşkilatındaki insanlar için çok trajik bir durum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin "Bu, özellikle polis teşkilatındaki insanlar ve orada güvenliği sağlamaya çalışanlar için gerçekten çok trajik bir durumdur." dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Merkel, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile başkent Berlin'de görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

Gözaltılar sorulunca...

Bir gazetecinin, "Türkiye'deki güncel gelişmeler konusunda, hafta sonu meydana gelen korkunç olaya reaksiyon olarak şimdiye kadar 200'ün üstündeki

HDP'li siyasetçinin gözaltına alınmasını uygun bir reaksiyon olarak görüyor musunuz?” şeklindeki bir soruya karşılık Merkel, İstanbul'daki korkunç ve hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir saldırıda ölenlerden dolayı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini belirtti.

Çok trajik bir bir durum

Merkel, "Bu, özellikle polis teşkilatındaki insanlar ve orada güvenliği sağlamaya çalışanlar için gerçekten çok trajik bir durumdur. Genel olarak söylüyorum, elbette böyle bir dramatik ve korkunç bir saldırıyı aydınlatmak için alınacak tüm tedbirlerin ölçülü ve hukuk devleti çerçevesinde yapılması lazım. Bu her şey için geçerlidir." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecine ilişkin de Merkel, Bosna Hersek'in tüm şartları yerine getirerek AB'ye üyelik başvurusu yapmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Merkel, bu konunda ilerleme sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti. Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de Bosna Hersek'in özel durumunun bilincinde olduklarını belirterek, "Hem Almanya'nın hem de Hırvatistan'ın hedefinin Bosna Hersek'in Avrupa sürecini desteklemektir. Bunun, ülkedeki gerekli kaynaşmayı getireceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Plenkovic, bu konuda son iki yıldan beri yapılan çabaların desteklenmesi gerektiğini de söyledi.

Sırbistan'ın AB üyeliğine ilişkin de Plenkovic, bu ülkenin AB üyeliği için tüm diğer ülkeler gibi gerekli kriterleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Benim görev sürem içinde bir dizi açık olan konuların kapatılacağı bir dönem olmasını istiyorum." dedi.

Avrupa'daki göç krizi konusunda da Hırvatistan'ın belirli sayıda sığınmacıyı kabul etmeye hazır olduğunu ifade ettiğini anımsatan Plenkovic, ancak sığınmacı sorununda AB içinde müşterek bir çözümün bulunması ve dış sınırların korunması gerektiğini kaydetti.