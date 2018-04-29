Merkel'den İncirlik Üssü tepkisi: Ürdün'e gideriz

Türkiye'nin İncirlik Askeri Hava Üssü'nü ziyaret etmek isteyen Alman vekillere izin vermemesine Almanya'dan tepki geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı 'kabul edilemez' olarak niteleyerek "İncirlik Üssü'ne alternatifleri değerlendirmemiz lazım, Ürdün de bir olasılık" dedi.

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu 200'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerler Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve IŞİD karşıtı koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu.

Merkel, 'alternatif lokasyonlara' bakacaklarını söylerken, Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü de "Ürdün'ün en iyi şartları sunduğunu" söyledi.

Sözcü ayrıca, Kuveyt ve Kıbrıs'ı da değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakanlık sözcüsü, yeni bir lokasyona konuşlanmanın malzeme konteynırlarının da taşınması anlamına geleceğini ve bunun da aylar alabileceğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Shaefer, Ankara'nın Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaretini reddettiklerini, bu kararın da Almanya'nın Türkiye'deki darbe girişiminden sonra askeri yetkililere siyasi sığınma hakkı tanımasından kaynaklandığını söyledi.

Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı ve komisyon üyelerinden oluşan bir heyet Alman askerlerin çalışma koşullarıyla ilgili gözlemde bulunmak için İncirlik Üssü'nü ziyaret etmek için izin talebinde bulunmuştu.

Ziyaretin Salı günü gerçekleşmesi bekleniyordu. Alman haber ajansı Dpa, Almanya Dışişleri Bakanlığı Savunma Komisyonu'nun bilgilendirildiğini duyurdu. Komisyon da açıklamasında Türkiye'nin kararının Çarşamba günü Alman yetkililere bildirildiğini söyledi.