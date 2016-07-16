Merkel'den hukuk devleti vurgusu



Türkiye'deki darbe girişiminin bedelini çok sayıda insanın hayatlarıyla ödemiş olmasının trajik olduğunu belirten Merkel “Türkiye'de kan dökülmesinin artık sona ermesi şart” dedi.

Darbe girişimini sert dille eleştiren Merkel “Kimin yönetime geleceğini serbest seçimlerle belirlemek halkın hakkıdır ve öyle de kalacaktır. Sokaklarda tanklar ve kendi halkına karşı hava saldırıları adaletsizliktir” diye konuştu.

Açıklamasında azınlıkların korunmasını ve temel hakların önemini vurgulayan Merkel, bunun şiddete dayalı çatışmaların ve bölünmenin önlenmesi için bir koşul olduğunu söyledi. Merkel “Herkesin haklarına saygı gösteren ve azınlıkları koruyan bir demokrasi bu açıdan en iyi temeldir” diye konuştu.

Merkel Türkiye hükümetini darbe girişiminde bulunanlarla hukuk devleti sınırları içerisinde bir yaklaşım göstermeye davet etti. "Bize bu değerlere karşı kendini yükümlü hisseden, hükümette ve muhalefetteki tüm siyasi güçlerle dayanışma duygusu yol göstermektedir" diyen Merkel "Hukuk devleti, dün gece yaşanan trajik olayların sorumluluğunu taşıyanlara karşı yaklaşım sırasında varlığını ispatlamalıdır" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel: "Türk halkına bu travmatik tecrübeler sonrasında ülkelerinde tekrar iç huzura kavuşmasını, şiddetli çatışmaları ve bölünmeyi aşmasını diliyorum" diye konuştu.

Merkel konuşmasında Türkiye ile Almanya'nın NATO müttefiki olduğuna ve Almanya'daki çok sayıdaki Türkiye kökenli insan nedeniyle de yakın bir bağ içerisinde olduğunu ifade etti.