Merkel'den Gürcistan'a vize muafiyeti desteği

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyetinin kısa süre içinde
yürürlüğe girmesinden yana olduğunu söyledi.
Berlin'de Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya
gelen Merkel, 'Almanya'nın Gürcistan'a
vize muafiyeti konusunda AB Komisyonu'nun tavsiyesine karşı çıkmayacağını' kaydetti. Vize
muafiyeti için öncelikle Avrupa Parlamentosu'nun askı mekanizmasıyla ilgili kararının beklenmesi
gerektiğini de kaydeden Merkel, Gürcülere vize serbestisinin yürürlüğe girme tarihini açık bıraktı.
Komisyon'dan iki ülkeye de yeşil ışık
AB Komisyonu iki ülkenin de vize muafiyeti için gerekli koşulları yerine getirdiğini teyit ederek vize
muafiyeti için tavsiyede bulunmuştu. Ancak AB İçişleri Bakanları
geçen cuma günü yaptıkları
toplantıda konuyla ilgili kararı ertelemiş, ertelemenin ardında Almanya, Fransa ve İtalya'nın
çekincelerinin bulunduğu konuşulmuştu.
Almanya Başbakanı Merkel, AB ile Gürcistan ve Ukrayna arasındaki ortaklık anlaşmalarının eş
zamanlı olarak imzalanmasının kendisi için önemli bir rol oynadığını belirterek, "İki ülke de koşulları
yerine getirebilmek için büyük çaba gösterdi. Bir ülkeye diğerinin niye öne çekildiğini anlatabilmek
kolay değil" diye konuştu.
Ukrayna'nın endişesi
Ukrayna geçen hafta AB'ye başvurarak, Gürcistan'a vize muafiyeti kararının öne çekilmemesini
istemiş, bu durumun doğudaki savaş nedeniyle zaten zayıf durumdaki ülkede olumsuz iç siyasi
etkilere yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
AB İçişleri Bakanları, 2015'te Sırplar için yürürlüğe giren vize muafiyeti ile iltica başvuruları sayısında
yaşanan büyük artış nedeniyle fren mekanizması üzerinde anlaşmıştı. Göç akını durumunda vize
muafiyetini geçici olarak askıya alacak düzenlemenin Türkiye, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi
diğer adaylar için de yürürlüğe sokulması öngörülüyor.