Merkel'den Gürcistan'a vize muafiyeti desteği

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyetinin kısa süre içinde

yürürlüğe girmesinden yana olduğunu söyledi.

Berlin'de Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya

gelen Merkel, 'Almanya'nın Gürcistan'a

vize muafiyeti konusunda AB Komisyonu'nun tavsiyesine karşı çıkmayacağını' kaydetti. Vize

muafiyeti için öncelikle Avrupa Parlamentosu'nun askı mekanizmasıyla ilgili kararının beklenmesi

gerektiğini de kaydeden Merkel, Gürcülere vize serbestisinin yürürlüğe girme tarihini açık bıraktı.

Komisyon'dan iki ülkeye de yeşil ışık

AB Komisyonu iki ülkenin de vize muafiyeti için gerekli koşulları yerine getirdiğini teyit ederek vize

muafiyeti için tavsiyede bulunmuştu. Ancak AB İçişleri Bakanları

geçen cuma günü yaptıkları

toplantıda konuyla ilgili kararı ertelemiş, ertelemenin ardında Almanya, Fransa ve İtalya'nın

çekincelerinin bulunduğu konuşulmuştu.

Almanya Başbakanı Merkel, AB ile Gürcistan ve Ukrayna arasındaki ortaklık anlaşmalarının eş

zamanlı olarak imzalanmasının kendisi için önemli bir rol oynadığını belirterek, "İki ülke de koşulları

yerine getirebilmek için büyük çaba gösterdi. Bir ülkeye diğerinin niye öne çekildiğini anlatabilmek

kolay değil" diye konuştu.

Ukrayna'nın endişesi

Ukrayna geçen hafta AB'ye başvurarak, Gürcistan'a vize muafiyeti kararının öne çekilmemesini

istemiş, bu durumun doğudaki savaş nedeniyle zaten zayıf durumdaki ülkede olumsuz iç siyasi

etkilere yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

AB İçişleri Bakanları, 2015'te Sırplar için yürürlüğe giren vize muafiyeti ile iltica başvuruları sayısında

yaşanan büyük artış nedeniyle fren mekanizması üzerinde anlaşmıştı. Göç akını durumunda vize

muafiyetini geçici olarak askıya alacak düzenlemenin Türkiye, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi

diğer adaylar için de yürürlüğe sokulması öngörülüyor.