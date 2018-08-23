Merkel'den Gürcistan'a AB ve NATO desteği

Almanya Başbakanı Angela Merkel Tiflis ziyaretinde Gürcistan'ın AB ve NATO'ya üyelik hedefine destek verdi.Almanya Başbakanı Angela Merkel Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ı kapsayan ziyaretine başladı. Ziyaretinin ilk durağında Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bahtadze, Rusya'nın kendilerine yönelik eleştirilerine rağmen ülkesinin AB ve NATO'ya üyelik hedefinin devam ettiğini vurguladı. "Gürcistan Avrupa uygarlığının bir parçası" ifadesini kullanan Bahtadze, "Ama yanılgıya kapılmayalım. Daha yapmamız gereken çok şey var" diye ekledi.

Merkel de Gürcistan'a hedefleri konusunda destek vererek, "Gürcistan'ın mutlaka AB ve NATO üyesi olacağına inanıyoruz" dedi. Merkel konuşmasında Rusya'yı telaffuz etmeksizin, "Gürcistan'ın AB ve NATO üyeliğinin hiç kimseye yönelik olmadığını" ifade etti.

Moskova-Tiflis ilişkileri, 2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen çatışmaların yaşanmasından bu yana gergin. Savaşın ardından Rusya destekli Güney Osetya ve Abhazya, Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmişti. Rusya ile gerginlik yaşayan Gürcistan, Avrupa Birliği (AB) ve NATO şemsiye altında koruma sağlamayı planlıyor.

Merkel: Gürcistan "güvenlik ülke" sayılmalı

AB'nin Gürcistan vatandaşlarına Mart 2017'de vize muafiyeti getirmesinin ardından Almanya'ya sığınma başvurusu yapan Gürcülerin sayısında büyük bir artış yaşanmıştı. Ortak basın yoplantısında bu konu da gündeme geldi. Merkel, bu başvuruların Almanya tarafından kabul edilme oranının oldukça düşük olduğunu hatırlattı. Alman lider, Gürcü hükümetinin de yardımıyla son dönemde başvuru sayısında da bir azalma olduğunu ifade etti.

Merkel, Gürcistan'ın güvenli ülke olarak sınıflandırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Gürcistan'ın güvenli ülke olarak sınıflandırılması, Almanya'ya sığınma talebinde bulunan Gürcülerin başvurularının kabul edilmesinin daha da zorlaşması anlamına gelecek.

Merkel Gürcistan'ın ardından Cuma günü Ermenistan'ı, Cumartesi günü ise Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

DW,dpa,rtr/HT,CÖ

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