Merkel'den Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Müsamaha göstermeyeceğiz!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır" sözlerine yanıt verdi. Merkel, "Federal seçimlere Türkiye'den hiçbir müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini" söyledi.

Herford'da parti mitingi sırasında konuşan Merkel, "Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz" dedi.

Özdemir: AfD'nin Erdoğan'ın listesinde yer almaması ilginç

Yeşiller Partisi'nin liste başı adayı Cem Özdemir de Erdoğan'ı eleştiren isimler arasında yer aldı. Erdoğan'ın seçimlere beş hafta kala yaptığı çağrıyı biraz şaşırtıcı bulduğunu söyleyen Özdemir, "Demokrasi yanlısı olup, Türkiye'deki baskı ve yolsuzluğa karşı olan ve Erdoğan taraftarı olmayan herkes vatan haini ve düşman ilan ediliyor" dedi.

Özdemir, "AfD'nin Erdoğan'ın listesinde yer almaması ilginç. Bu da onların ideolojisi ile Erdoğan arasındaki bağı gösteriyor" şeklinde konuştu.

Scheuer: Boğaziçi'ndeki despot sınırları aşıyor

Bild gazetesine konuşan Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise açıklamasında, "Federal seçimler için seçim direktifleriyle Boğaziçi'ndeki despot sınırları aşıyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın katlanılamaz bir şekilde Alman iç politikasına karıştığını söyleyen Scheuer, "Erdoğan Türkiye kökenli Almanları beşinci sütunu haline getirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Scheuer, "Buna izin vermeyeceğiz. Almanya'da seçme hakkı olan herkes demokratik ve özgür biçimde seçer. Ve Türkiye'deki insan hakları ihlallerini eleştirenler de Türkiye düşmanı değildir" dedi.

Müntefering: Burada hiç kimsenin Ankara'dan direktiflere ihtiyacı yok

Federal Meclis Türk-Alman Parlamenterler Grup Başkanı Michelle Müntefering de "Almanya'daki seçimler, eşit, özgür ve gizlidir. Bu ülkede yaşayan vatandaşların muhakeme gücü de buna gereksinim duyuyor. Burada hiç kimsenin Ankara'dan direktiflere ihtiyacı yok" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Cemile Giousouf, Bild gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye kökenli Alman vatandaşları ülkeleri için neyin iyi olduğunu Sayın Erdoğan'dan daha iyi biliyor. Çoğunluk onun iç politikasına alet edilmekten bıktı" şeklinde konuştu.

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dpa/AFP, BS/BÖ