Merkel'den dünyaya mesaj



Berlin duvarının yıkılışının 25'inci yıldönümü münasebetiyle başkentte düzenlenen etkinliklere katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin Duvarı'nı anlatan daimi serginin açılışını yaptı.

Açılışta bir konuşma da yapan Merkel, "Bazı şeyleri iyi bir amaç için de kullanabiliriz, bu da duvarın yıkışılışının mesajıdır. Bu mesaj özellikle de Ukrayna'daki, Suriye'deki, Irak'taki ve özgürlüklerle insan haklarının tehdit altında olduğu dünyamızın farklı bölgelerindeki insanlara gidiyor" dedi.

"Özgürlüğün günü, her zaman kurbanların da anıldığı gündür" şeklinde sözlerini sürdüren Merkel, Doğu Almanya rejimini ideolojik saplantılı ve hukukun olmadığı bir devlet olarak nitelendirdi.

Bu nedenle geçmişten ders alınması gerektiğini vurgulayan Başbakan Merkel diktatörlerin, şiddetin, ideolojilerin ve düşmanlıkların duvarlarının da yıkılabileceğini dile getirdi. Merkel, "Almanların 25 yıl önceki deneyimi şunu gösterdi: Rüyalar gerçek olabilir. Hiçbir şey olduğu gibi kalmak zorunda değil" diye sözlerini sürdürdü.

Eski Sovyet cumhuriyetlerindeki demokratikleşme hareketinden de övgüyle bahseden Almanya Başbakanı, son Sovyet lideri Mihael Gorbaçov'un politikalarının Berlin Duvarı'nın yıkılmasında rol oynadığına dikkat çekti. Merkel, konuşmasında 9 Kasım 1938'de Nazi rejiminin sinagogları ve Yahudilerin işyerlerini hedef alan saldırılarını da hatırlattı.

Etkinlikler dini ayinle başladı

İki Almanya’nın birleşmesini sağlayan Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yıldönümü etkinlikleri pazar sabahı Berlin’de dini ayinle başladı. Doğu Alman rejiminin kurbanlarının anıldığı ayine Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Klaus Wowereit ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters de katıldı.

Anma töreni daha sonra hayatını kaybedenlerin anısına yapılan Bernau Caddesi’ndeki Duvar Anıtı’na mum dikilmesi ve çelenk bırakılmasıyla devam etti.

Bernau Caddesi, iki Almanya’nın ayrılışının en önemli sembollerinden biri. 1961 yılında yapılan ve Berlin'i bölen duvar aynı cadde üzerindeki evleri de birbirinden ayırmıştı. Bu nedenle cadde o dönemlerde trajik olaylara da sahne olmuş, duvarın tamamlanmasından sonra Doğu Almanlar evlerinin pencerelerinden atlayarak Batı Almanya’ya kaçmaya çalışmıştı.

Berlin'in ünlü binası Konzerthaus’daki etkinliğe Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un da katılması bekleniyor.

Berlin'deki kutlamalar akşam için planlanan etkinliklerle doruk noktasına ulaşacak. Brandenburg Kapısı’nın önünde yapılacak büyük halk şenliğine katılmak üzere yüz binlerce Alman Berlin'e gitti.

Eski Berlin duvarının güzergâhı üzerindeki direklere takılan yaklaşık 7 bin ışıklı balon gökyüzüne bırakılacak. Ayrıca bir zamanlar Berlin Duvarı’nın uzandığı 15 kilometrelik hat, duvarı sembolize eden ışıklandırma enstelasyonu ile aydınlatılacak.