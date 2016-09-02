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Merkel'den Der Spiegel'in 'Ermeni Soykırımı' iddiasına yalanlama

Alman Başbakan Merkel'in, parlamentonun 'soykırım' kararına "Mesafeliyiz" diyeceği iddia edilmişti

02 Eylül 2016 14:59

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetinin ‘Ermeni soykırımı’nın tanındığı federal parlamento kararıyla arasına mesafe koyacağına dair haberi yalanladı.

Reuters’e göre Merkel bu ifadesini Alman vekiller önünde sarf etti. DHA’nın haberine göre Der Spiegel dergisi, internet sayfasında yer verdiği haberde, Alman Dışişleri ve Başbakanlığın bu konuda anlaştığını ve önümüzdeki günlerde Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’in basının karşısına geçerek açıklama yapacağını öne sürmüştü.

Dergi, hükümetin bu adımına karşın Türkiye’nin de federal parlamento milletvekillerinin İncirlik’te bulunan Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vereceğini yazmıştı.

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