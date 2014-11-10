Merkel'den Berlin Duvarı'nın yıkılışına 'tiran' göndermesi

Almanya, Doğu ile Batı bloku arasındaki Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yıldönümünü on binlerce kişinin katıldığı törenlerle kutladı. Almanya Devlet Başbakanı Angela Merkel, "Bu, tiranların, diktatörlerin, şiddetin ve ideolojilerin duvarlarının yerle bir edilebileceğine dair bir mesajdır" dedi.

Zaman'dan Gülay Durgut'un haberine göre, iki Almanya’yı 53 yıl boyunca ikiye bölen ‘utanç duvarı’nın yıkılış yıldönümü dolayısıyla başta Berlin olmak üzere Almanya genelinde etkinlikler düzenlendi. Berlin Duvarı’nı anlatan daimi serginin açılışını yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 1961’de Sovyet kontrolü altındaki Doğu Almanya tarafından inşa edilen duvarın çöküşünün, tiranlıklar içinde kapana kısılan insanlara ilham verdiğini söyledi. Bundan ders çıkarılması gerektiğine işaret eden Merkel, “Almanların 25 yıl önceki deneyimi şunu gösterdi: Rüyalar gerçek olabilir. Hiçbir şey olduğu gibi kalmak zorunda değil. Bu, özgürlüğün esaret karşısındaki bir zaferiydi. Bu, diktatörlerin, şiddetin ve ideolojilerin duvarlarının yerle bir edilebileceğine dair bir mesajdır.” ifadelerini kullandı. Komünist rejim tarafından Doğu Almanya’da yaşayanların Batı’ya kaçmasını engellemek için örülen duvar, protesto gösterilerinin ardından 9 Kasım 1989’da yıkıldı. Ardından Doğu ve Batı Almanya 3 Ekim 1990 tarihinde resmen birleşirken, 41 yıllık bölünme son buldu. Duvarın yıkılması, Varşova Paktı’nın yıkılmasıyla sonuçlanan pek çok gelişmeye de ivme kazandırdı. Duvarın yıkılışından iki yıl sonra dönemin süper gücü Sovyetler tarihe karıştı. Sovyetler ve Yugoslavya’nın çöküşünden 21 yeni devlet ortaya çıktı.