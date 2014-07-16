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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Balkanlar'a hem destek hem uyarı

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen Balkan zirvesine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi. Merkel, bazı konularda ise uyarıda bulundu.

16 Temmuz 2014 14:52


Balkan zirvesi, AB üyeleri Slovenya ve Hırvatistan tarafından düzenlendi. Balkan ülkeleriyle AB arasındaki diyalog sürecinin geliştirilmesini hedefleyen zirveye Bosna, Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Karadağ devlet başkanı düzeyinde katıldı.

Başbakan Angela Merkel, "Almanya, Balkanlar'daki tüm ülkelerin AB perspektifini desteklemektedir" dedi. Merkel, 8 Balkan ülkesinin liderini 28 Ağustos'ta Berlin'e davet etti.

Sırbistan ile Kosova arasında sağlanan yakınlaşmaya işaret eden Merkel, "Balkanlar'da son 15 yılda önemli ilerleme kaydedildi. Sırbistan ve Kosova'nın liderliği, cesaret sergileyerek geleceklerini Avrupa'da gördüklerini ortaya koydu" dedi.

Merkel'in uyarıları

Bosna'da Müslüman, Hırvat ve Sırp etnik gruplar arasında devam eden gerilimin AB sürecini olumsuz etkilediğini kaydeden Merkel, "Siyasette yeni bir dinamizm Bosna'ya iyi gelecektir. Bosnalıların, ülkenin geleceğinin AB'de olduğuna inanması gerekir" diye konuştu. Merkel, Yunanistan ile isim sorunu yaşayan Makedonya'ya da çözüm için arabuluculuk önerdi.

Almanya Başbakanı Merkel, AB sürecinde hukuk reformunun önemini hatırlattı. Merkel, "Vatandaş, hukukun işlemediği bir ülkede devlete güven duymaz" uyarısında bulundu. Berlin'in AB sürecinde ilerleme için ısrar etmesine anlayış gösterilmesini de isteyen Merkel, "Almanya işi bu kadar ciddiye alıyor diye belki bazen bozuluyorsunuz. Ama öncesinde halledilen her sorunun tam üyelik başladığında, muhtemel ihtilafları önlediği de unutulmamalı" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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