Merkel'den bakana yetki kısıtlaması



Almanya Birinci Kanalı ARD’de yer verilen habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci politikalarının koordinasyonu görevini İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’den alarak Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier’e devretmeye hazırlanıyor.

Haberde, 7 Ekim’de bakanlar kurulu toplantısında kabul edilmesi beklenen konseptte Başbakanlık Dairesi Başkanı Altmaier’in mültecilere yardımın koordinasyonundan sorumlu olması öngörülüyor. Altmeier’e Başbakanlık Dairesi'nde yeni bir "mülteci politikaları ekibinin" yardım etmesi planlanıyor.

Altmeier’in tüm federal hükümet bakanlarına konsept ile birlikte bir mektup gönderdiği belirtildi. Mektupta Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacının alınan kararı "Sürekli yeni gelişmelerin yaşandığı mültecilerin durumu, federal hükümet içerisinde siyasi bir bütünsel koordinasyonu ve yeni organizasyon tedbirlerini gerekli kılmaktadır" şeklinde gerekçelendirdiği belirtildi. Mülteci politikalarının şimdilik her bakanlar kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi.

'İçişleri bakalığında yetki kaybı'

Uzmanlara göre bu yeni karar ile mülteci politikalarından asıl sorumlu kurum olan İçişleri Bakanlığı'na sadece mesleki, hukuki ve mali konularda operasyonel sorunları çözmek kalıyor. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere böylece mülteci politkalarının ana hatlarına ilişkin fiili yetkilerini Başbakanlık Dairesi Başkanı Altmeier’e devretmiş oluyor.

Büyük bir mülteci akınıyla karşı karşıya olan Almanya’da Başbakan Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin son haftalarda mülteci politikalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda bazı çatlaklar göze çarpıyordu. Siyasi gözlemciler, Merkel’in şimdi ipleri kendi eline almaya hazırlandığını öne sürerken, hükümet çevrelerinden konuya ilişkin gelen ilk yorumlarda Thomas de Maiziere’nin yükünün hafifletilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.