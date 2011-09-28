-Merkel'den anlaşmanın değişebileceği iması ATİNA (A.A) - 28.09.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'a borç veren uluslararası kuruluşların, bu ülke için temmuz ayında kabul edilen ikinci kurtarma paketi anlaşmasının değişmesini sağlayabileceğini söyledi. Merkel, Yunanistan devlet televizyonu NET'e verdiği demeçte, 109 milyar avroluk ikinci kurtarma paketinde herhangi bir değişikliğin, ''troyka'' olarak bilinen Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) temsilcilerinin Yunanistan'ın finans durumuyla ilgili denetiminden çıkacak sonuca bağlı olduğunu ifade etti. ''Kurtarma paketi anlaşması AB liderlerinin 21 Temmuz zirvesinde kabul ettiği gibi uygulanır mı ya da paket yeniden görüşülür mü?'' sorusuna Merkel, ''Troyka ne sonuca ulaşacak ya da bize ne söyleyecek yeniden görüşelim mi ya da görüşmeyelim mi, bekleyip görmemiz gerekiyor'' yanıtını verdi. Alman hükümeti, sıklıkla Yunanistan'ın ikinci kurtarma paketinin ayrıntılarıyla ilgili görüşmelerin, troykanın, Atina yönetiminin Mayıs 2010'da kabul ettiği 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 8 milyar avroluk 6'ıncı dilimini almayı hak ettiğini açıkladıktan sonra yapılacağını belirtiyor. AB liderlerinin 21 Temmuz'da prensipte vardığı anlaşmaya göre, ikinci kurtarma paketi özel sektörün elinde bulundurduğu Yunan tahvillerinde yüzde 21 oranında bir zararı kabul ederek bu ülkenin borç yükünün hafifletilmesini amaçlıyor. Ancak birçok ekonomist Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir olması için yüzde 50 oranında kaybın gerekli olduğunu düşünüyor. Bu arada troyka heyetinin yarın Atina'da olması bekleniyor. Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, troyka heyetinin yarın Atina'ya döneceği konusunda bilgilendirildiğini kaydetti. Yunanistan'ın Mayıs 2010'da kabul ettiği 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 8 milyar avroluk 6'ıncı dilimini alması troykanın onayını gerektiriyor.