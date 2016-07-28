Merkel'den Ankara'ya 'ölçülülük' çağrısı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Türk hükümetine ölçülülük çağrısı yaptı. Darbecilere karşı atılacak adımların tüm meşruluğuna rağmen bir hukuk devletinde ölçülülük ilkesinin her koşul altında sağlanması gerektiğine dikkat çeken Merkel, özellikle de Almanya'da Türk kökenli üç milyonu aşkın kişinin yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda Alman hükümetinin bu konuya büyük önem verdiğini vurguladı.

Türkiye'deki son gelişmeleri endişeyle izlediğini belirten Merkel, "Endişenin nedeni çok sert bir şekilde hareket edilmesi ve ölçülülük ilkesinin her zaman merkezde yer almaması" diye konuştu.

Almanya Başbakanı, "Türkiye'nin içinde bulunduğu gibi bir durumda hukuk devletinin tüm araçları kullanılarak darbecilere karşı harekete geçilmesi doğal ve anlaşılır bir durum. Ama bir hukuk devletinde 'ölçülülük ilkesi' her zaman için mutlaka uygulanmak zorundadır" dedi.

"Saldırılar Almanya'yı alaya almaktır"

Angela Merkel, Würzburg ve Ansbach kentlerinde düzenlenen terör saldırıları nedeniyle tatilini keserek Berlin'de düzenlediği basın toplantısında saldırıları 'İslami terör' diye nitelendirerek kınadı. Merkel, Würzburg ve Ansbach'taki saldırıların iki sığınmacı tarafından düzenlendiğine dikkat çekerek, "Bu, onları kabul eden ülkeyi alaya almaktır. Sığınmacılara yardım edenleri, gönüllüleri ve aynı zamanda savaş ve şiddete karşı burada yardım arayan pekçok diğer sığınmacıyı alaya almaktır" dedi.

Yeni önlemler gündemde

Ülke içinde güvenlik önlemlerinin genişletilmesi için dokuz maddelik bir plan açıklayan Merkel, boşlukların bulunduğu her alanda harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti. Dokuz maddelik plan, ilticacıların sınır dışı edilmesi önündeki engellerin azaltılması, sığınmacıların radikalleşmesi konusunda bir 'erken uyarı sistemi' oluşturulması ve büyük terör saldırıları durumunda Alman ordusunun ülke içinde de görev almasına yönelik hazırlıklar yapılması gibi önlemleri kapsıyor.

Organize terörün yanında tek başına harekete geçen saldırganlardan kaynaklanan yeni bir tehlike doğduğunu kaydeden Merkel, herşeyden önce daha iyi bir 'erken uyarı sistemi'ne ihtiyaç olduğunu belirtti. Sadece Almanya değil, tüm Avrupa'nın önemli bir sınavla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Merkel, "Yeni zorlukların da üstesinden geleceğiz. Bunu başarırız" diye konuştu.

"Temel ilkelere bağlılık sürecek"

Her insanın onurunun dokunulmaz olduğuna, Cenevre Sözleşmesi uyarınca takibat altındakilerin iltica, sığınmacıların koruma hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Merkel, 'terörle mücadelede temel ilkelerimize bağlılığı sürdüreceğiz' mesajı verdi.

Pazar akşamı Bavyera'nın Ansbach kentinde bir Suriyeli sığınmacının konser alanı girişinde düzenlediği bombalı saldırıda kendisi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. 18 Temmuz'da Würzburg'da Afganistanlı olduğu tahmin edilen 17 yaşındaki bir mülteci de bir trendeki yolculara bıçak ve baltayla saldırarak beş kişinin ağır yaralanmasına neden olmuş, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.