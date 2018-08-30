Merkel'den Alman firmalara Afrika'ya yatırım çağrısı

Afrika gezisine Senegal'dan başlayan Almanya Başbakanı Merkel, ziyareti sırasında Alman şirketlerinden Afrika'daki yatırımlarını arttırmalarını istedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, üç günlük Batı Afrika turuna Senegal’den başladı. Senegal Devlet Başkanı Sally Mack ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Merkel, Alman işletmelerine çağrıda bulunarak, Afrika'nın ekonomik kalkınmasına daha fazla güvenmelerini ve bu kıtadaki yatırımlarını arttırmalarını istedi.

Üç günlük ziyaretinin ilk durağı olan Dakar'da Afrika'da yatırım yapmayı planlayan özel şirketlere devletin daha fazla yardımcı olabileceğini belirten Başbakan Merkel, ancak özel girişim riskinin yüzde 100 oranında devlet tarafından üstlenilmesinin beklenemeyeceğini söyledi. Merkel ideal olanın, Alman yatırımcıların güveni ve devletin vereceği yardımın karışımıyla bölgeye yardım yapılması olacağını söyledi. Merkel Alman yatırımcılara seslenerek Afrika’nın “henüz tam olarak keşfedilmemiş” bir bölge olduğunu belirtti.

Yasa dışı göçle mücadele

Merkel ile Mack ayrıca yasa dışı göçle birlikte mücadele edilmesini kararlaştırdılar. İnsan kaçakçılığının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Angela Merkel, "insan kaçakçılarının işbirlikçisi olamayacaklarını” dile getirdi. Almanya Başbakanı bir yandan kacak göçle mücadele ederken diğer yandan da yasal yollardan Almanya'ya gelinmesine imkan tanınması gerektiğini vurguladı.

Senegal Devlet Başkanı Mack Almanya'da bin kaçak Senegallinin bulunduğunu söyledi. Alman resmi makamları daha önceden yaptıkları açıklamada kaçak Senegalli sayısının bin 300 olduğunu belirtmişti. Mack, Başbakan Merkel'den kaçak Senegallilerden hiç olmazsa bazılarının Almanya'da kalmasına izin verilmesini rica etti.

Afrikalılar arasında Avrupa'nın idealize edildiğini belirten Senegal Devlet Başkanı, bu nedenle birçok gencin yalan vaatlere kanıp Avrupa'nın yolunu tuttuğunu, oysa bu gençlere ülkelerinde gelecek hazırlanması gerektiğini söyledi. Merkel de Afrika'da yapılacak yatırımların istihdam artışına yarayacağını ve Avrupa yönündeki göç baskısını azaltacağını ifade etti.

Gençlere gelecek perspektifi

Genç Afrikalılara gelecek perspektifi kazandırmak istediklerini dile getiren Angela Merkel bunda ne kadar başarılı olurlarsa, kaçak göçle mücadelede hazır olmanın da o kadar artacağını söyledi.

Başbakan Merkel'in Senegal, Gana ve Nijerya'daki temaslarının gündeminde Almanya'yı terk etme zorunluluğu bulunanların ülkeleri tarafından geri kabul edilmesi de yer alıyor. Güvenli üçüncü ülke sayılan Senegal'den Almanya'ya göç edenlerin sadece yüzde 3,1'ine iltica hakkı tanınıyor. Senegal Devlet Başkanı Mack da, Senegallilerin Avrupa'da iltica talebinde bulunmaları için herhangi bir neden bulunmadığını söyledi. Ocak ayında başkent Dakar'da gençlerin Almanya'ya göç etme imkanları hakkında bilgi alabilecekleri Alman-Senegal girişimi olan bir danışma merkezi açılmıştı.

DW,rtr/AG,DÇÜ

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