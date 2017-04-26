Merkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Zaman tanınmalı

Anayasa değişikliği referandumu sonrası Türkiye’yle Avrupa arasındaki gerilim sürerken, Avrupa Birliği’nin itici gücü Almanya’dan yeni bir ‘referandum sonucu’ değerlendirmesi geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB’nin Türkiye’deki referandum sonucuna tek ses halinde tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Deutche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman Haber Ajansı’nın (dpa), Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin Federal Meclis’teki oturumuna katılan siyasetçilerden aldığı bilgiye göre, Merkel toplantıda Türkiye’deki referandum sonuçlarına değindi. AB içinde Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrıları yükselirken, Merkel, AB’nin Türkiye konusunda mantıklı bir sonuca varması için kendisine zaman tanıması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, AGİT’in referandumun ‘adil olmadığı’ tespitini içeren raporu hakkında, “Biz değerlendirmeleri dürüstçe araştırılmış, itinalı gözlemlenmiş buluyoruz. Bu nedenle de söylediklerini ciddiye alıyoruz” demişti.

Son olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), insan haklarını gerekçe göstererek, Türkiye’yi 13 yıl sonra yeniden siyasi ve hukuk, denetim sürecine almıştı.