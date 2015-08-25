Merkel yoksul Marxloh semtini ziyaret etti



Almanya Başbakanı Angela Merkel Duisburg'un Türk dükkanlarıyla ünlü Marxloh semtini ziyaret etti. Merkel Federal Hükümet'in 'Almanya'da iyi yaşamak' sloganı altında düzenlenen semt toplantıları çerçevesinde vatandaşlarla biraraya geldi. Buluşmaya Marxloh semtindeki kilise, cami, sosyal yardım kuruluşları ve iş dünyasından 50 temsilci katıldı.

Almanya Başbakanı ziyareti sırasında son günlerin tartışmalı konuları hakkında da açıklamalar yaptı. Bulgaristan ve Romanya'dan son dönemlerde Marxloh'ya yoğun bir göçün yaşandığını söyleyen Merkel, 'Romanya ve Bulgaristan'da iç savaş yok. Bu nedenle insanlara, 'herkes buraya gelebilir' mesajı vermek doğru değil" dedi. Almanya'ya bu yıl 800 bin sığınmacının beklendiğini hatırlatan Merkel, gelenlerin insan onuruna yakışır koşullarda yaşamasının önemine dikkat çekti. Başbakan ayrıca iltica başvurularında sürecin hızlandırılması gerektiğini gerektiğini söyleyerek, AB içinde bu konuda daha fazla dayanışma sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Merkel ayrıca göçmenlerin uyumu ve sığınmacılar konusunda sabır ve hoşgörü çağrısında bulundu. 'Hoşgörüyü kuralsızlıkla karıştırmamak gerekiyor' diyen Merkel, sığınmak isteyen insanların ülkedeki belirli kurallar hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde toplumun birlikte yaşayamayacağını belirtti. Merkel buna çocukların okula gitme zorunluluğu ve karşılıklı saygının dahil olduğunu vurguladı.

Toplantıya davet edilen Maxlohlular Merkel'e sorunları hakkında bilgi verdi. Bir semt sakini Marxloh'da sokakların kirli olduğunu, şiddet ve nefretin hakim olduğunu söylerken, bir başkası semte gelen kurtarma ekiplerine ve polise organize suç örgütleri tarafından saldırıldığını belirtti. Semte göç eden Rumen ve Bulgarların sömürüldüğü ve dışlandığı dile getirildi.

Duisburg'un Marxloh semti Almanya'nın en yoksul ve suç işlenme oranının en yüksek olduğu yerleri arasında sayılıyor. 19 bin kişinin yaşadığı semtte işsizlik oranı yüzde 16. Semtte yaşayanların yüzde 64'ü yabancı kökenli.