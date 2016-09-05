Merkel yenilginin sorumluluğunu üstlendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'in ev sahipliğinde
Hangcou kentinde
düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ülkesindeki siyasi gelişmeleri
değerlendirdi. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde partisi Hristiyan Demokrat
Birlik'in (CDU) yenilgiye uğramış olmasının sorumluluğunu üstlenen Merkel,
"Partinin Genel Başkanıyım, Başbakanım. Seçmenler zaten ayırmaz.
O yüzden
ben de sorumluyum" dedi.
Mülteci politikasını savundu
Partisinin eyalet seçimlerinde uğradığı yenilginin hükümetin
izlediği mülteci
politikalarıyla ilgisi olduğuna dikkat çeken Merkel, "Yine de
alınan kararların
doğru olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Merkel, "Hükümet, sorumluluğu
doğrultusunda hareket etti. Bundan sonra yapmamız gereken, başta ben olmak
üzere seçmenin güvenini nasıl yeniden kazanacağımız konusunda kafa yormaktır"
diye konuştu.
'Çok şey başardık ama güven duymuyorlar'
Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının azaltılması, ülkeye ulaşanların
entegrasyonu ve eyalet yönetimleri ile belediyelerin desteklenmesi anlamında
şimdiye kadar birçok şeyin başarıldığını savunan Merkel, sözlerine şöyle devam
etti: "Bu konularda çözüm becerisine sahip olmamıza rağmen
birçok kişinin
yeterince güven duymadıklarını kabul etmek zorundayız. Federal hükümet
sorunları çözdüğünü göstermeli. Bu, yalnızca sığınmacı politikası değil
ekonomik gelişme ve sosyal birlik açısından da geçerli."
Başbakanlığa yeniden adaylığını sordular
Başbakan Angela Merkel'e "eyalet seçiminde uğranan yenilginin
başbakanlığa
yeniden aday olup olmayacağına ilişkin kararını etkileyip etkilemeyeceği"
soruldu. Merkel buna, "Başbakanlık adaylığıma ilişkin kararımı zamanı
geldiğinde vereceğim" demekle yetindi.