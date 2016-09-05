Merkel yenilginin sorumluluğunu üstlendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'in ev sahipliğinde

Hangcou kentinde

düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ülkesindeki siyasi gelişmeleri

değerlendirdi. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde partisi Hristiyan Demokrat

Birlik'in (CDU) yenilgiye uğramış olmasının sorumluluğunu üstlenen Merkel,

"Partinin Genel Başkanıyım, Başbakanım. Seçmenler zaten ayırmaz.

O yüzden

ben de sorumluyum" dedi.

Mülteci politikasını savundu

Partisinin eyalet seçimlerinde uğradığı yenilginin hükümetin

izlediği mülteci

politikalarıyla ilgisi olduğuna dikkat çeken Merkel, "Yine de

alınan kararların

doğru olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Merkel, "Hükümet, sorumluluğu

doğrultusunda hareket etti. Bundan sonra yapmamız gereken, başta ben olmak

üzere seçmenin güvenini nasıl yeniden kazanacağımız konusunda kafa yormaktır"

diye konuştu.

'Çok şey başardık ama güven duymuyorlar'

Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının azaltılması, ülkeye ulaşanların

entegrasyonu ve eyalet yönetimleri ile belediyelerin desteklenmesi anlamında

şimdiye kadar birçok şeyin başarıldığını savunan Merkel, sözlerine şöyle devam

etti: "Bu konularda çözüm becerisine sahip olmamıza rağmen

birçok kişinin

yeterince güven duymadıklarını kabul etmek zorundayız. Federal hükümet

sorunları çözdüğünü göstermeli. Bu, yalnızca sığınmacı politikası değil

ekonomik gelişme ve sosyal birlik açısından da geçerli."

Başbakanlığa yeniden adaylığını sordular

Başbakan Angela Merkel'e "eyalet seçiminde uğranan yenilginin

başbakanlığa

yeniden aday olup olmayacağına ilişkin kararını etkileyip etkilemeyeceği"

soruldu. Merkel buna, "Başbakanlık adaylığıma ilişkin kararımı zamanı

geldiğinde vereceğim" demekle yetindi.