Merkel yeni yıl mesajında Neonazi cinayetlerini kınadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilişkin görüş ve beklentilerini yeni yıl mesajında açıkladı. Mesajında borç krizi, Euro’nun geleceği gibi konulara değinen Başbakan Merkel, Neonazi cinayetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Merkel, bir cinayet çetesinin on yılın üzerinde bir süre cinayet işleyebilmiş olmasının ‘akıl almaz ölçüde nefret ve yabancı düşmanlığını’ gözler önüne serdiğini belirterek, olayların aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir soruşturma yapılacağı güvencesi verdi. Kurbanların yakınlarına başsağlığı dileyen Merkel, “Açık ve özgürlükçü toplumumuzun değerlerini kararlı bir şekilde, şiddetin her türüne karşı savunmak bizim görevimizdir” dedi ve bunun siyasetin ve siyasetçilerin temel görevlerinden biri olduğunu belirtti.Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy krize karşı ortak önerilerini açıklamıştı.Konuşmasında Avrupa’nın önemine vurgu yapan Merkel, “Ne kadar büyük çaba gerektirirse gerektirsin, şunu unutmamalıyız ki, kıtamızın barışçıl bir birlik içinde olması bizim için tarihi bir armağandır” dedi. Başbakan Merkel, Avrupa Birliği’ne atfen de birliğin Avrupa’ya yarım yüzyıl boyunca barış, özgürlük, adalet, insan hakları ve demokrasi getirmiş olduğunu, bu değerlerin azımsanamayacak bir kazanım olduğunu vurguladı.Merkel, krizin Avrupa ve Almanya’da hep birlikte çaba gösterilmesi halinde aşılabileceğini belirtti. Bunun uzun bir yol olduğunu söyleyen Başbakan, “Ancak bu yolun sonunda Avrupa krizden çok daha güçlenmiş bir şekilde çıkacaktır” dedi.“Özellikle de Avrupa’nın hiç olmadığı kadar zorlu bir sınavdan geçtiği bu dönmede, pek çoğunuzun ortak para birimizin güvenilirliği konusunda endişelendiğinizi biliyorum” diyen Merkel, 17 üyeli Euro Bölgesi’nin ortak para birimi Euro’nun tedavüle girmesinin 10’uncu yılına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Euro’nun günlük hayatı kolaylaştırdığını ve ekonomiyi güçlendirdiğini söyleyen Merkel, “Euro, 2008 yılındaki mali ve ekonomik kriz sırasında bizi daha kötü durumlardan korumuştur” dedi. Euro’nun yeniden istikrarına kavuşabilmesi için elinden geleni yapacağını belirten Merkel, vatandaşların kendisine güvenmesini isterken, geçmişten ders alınması gerektiğini de vurguladı. Merkel, “Ancak Avrupa’nın geçmişteki hatalarından ders çıkarması halinde başarılı olabiliriz” dedi. Merkel’in yeni yıl mesajı yılbaşı akşamı Alman televizyonlarında yayınlanacak.