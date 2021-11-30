Merkel vedaya hazırlanıyor; tören için punk rock müzik tercih etti

16 yıl süren görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlığı Olaf Scholz'a teslim edeceği askeri veda tören için punk rock şarkıcı Nina Hagen'in bir parçasını seçti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Sosyal Demokrat Parti'den Olaf Scholz'un gelecek hafta Almanya'nın yeni başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor.

Angela Merkel'in görevine veda edeceği askeri törenin, Koronavirüs kısıtlamaları altında 200 kişiyle gerçekleşeceği belirtildi. Merkel, kendisinden önceki başbakanlar gibi, törende askeri geçit sırasında çalması için üç şarkı seçti.

Merkel'in birinci şarkısı 18'inci yüzyıldan popüler bir Hristiyan ilahisi olan Großer Gott, wir loben Dich oldu.

Merkel'in ikinci seçimi ise Hildegard Knef'ten Für mich soll’s rote Rosen regnen oldu. Merkel'in üçüncü seçimi ise yorumcuları şaşırtan bir punk-rock şarkısı oldu. Merkel, Nina Hagen'in Du hast den Farbfilm vergessen parçasını seçti.

İlk olarak 1974'te piyasaya çıkan bu şarkı, Doğu Almanya'da pop listelerinin üst sıralarına yerleşmişti. Hagen daha sonra Batı'ya göç ederek Londra'nın altkültürlerinden etkilenmiş, 1980'lerde Batı Almanya'nın önde gelen punk ikonlarından biri olarak 'punk'ın vaftiz annesi' (The Godmother of Punk) diye anılmaya başlanmıştı.