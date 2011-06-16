-MERKEL VE ZAPATERO'DAN ERDOĞAN'A KUTLAMA ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, AK Parti'nin genel seçimdeki başarısından dolayı AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Merkel ve Zapatero, Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti. Suriye'deki son olayların da gündeme geldiği Merkel, Erdoğan görüşmesinde, konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. İki liderin de halka karşı şiddet uygulanmasının kaygı verici olduğunu, bu olayların son bulması konusunda mutabık kaldığı öğrenildi. Erdoğan'ı, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da arayarak, AK Parti'nin 3 kez iktidara gelmesini ''büyük bir zafer'' olarak niteledi. Zapatero ve Erdoğan, Türkiye-İspanya zirvesinin temmuz ayı ortalarında gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.