Merkel ve Steinmeier'den Türkiye açıklaması



Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bugün Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin de açıklamalar yaptı.

Merkel, “AB, 'Türkiye idam cezasının geri getirilmesi durumunda AB üyesi olamaz diyor' ama böyle bir ülke ile mülteci anlaşmasına devam edilebilir mi?” şeklindeki soruya yanıt verdi. Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması ile kaçak göçü engellemeyi hedeflediklerini hatırlatan Merkel, bu anlaşmanın ön koşullarından birinin Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen insanların güvenliğinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Merkel, “Şimdiye kadar Türkiye bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair hiçbir işaret göremedim” dedi. Ancak Merkel, Türkiye'ye gönderilen mültecilerin güvenliğine ilişkin durumun takip edildiğini de sözlerine ekledi.

Merkel kaygılarını yineledi

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'deki darbe girişiminden sonra yaşanan gelişmeleri de kaygıyla izlediklerini söyledi. Türkiye'nin eleştirildiğini belirten Merkel, “darbe girişiminin yaşandığı gece buna karşı koyan insanların haklarının” önemine vurgu yaptı. Merkel, insanların haklarını gözetmeye hakkı olduğunu belirtti.

Merkel, gelişmelerden duydukları endişeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde de dile getirdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı da açıklama yaptı

IŞİD'le mücadelenin alınacağı toplantıya katılmak üzere Washington'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Türkiye'yi hukuk devleti ilkelerine bağlı olmaya çağırdı. Almanya'nın gelişmeleri kaygı ile izlediğini belirten Steinmeier, üniversite profesörlerine yurtdışı yasağı getirildiğine ve yayın kuruluşlarının kapatıldığına dikkat çekti.

Türkiye'de siyaset ve yargıda yapılması gerekenler bulunduğunu anladıklarını vurgulayan Steinmeier, ancak hukuk devleti ilkelerinin gözetilmesinin zorunlu olduğunu sözlerine ekledi. Steinmeier, Türk meclisindeki bütün siyasi partilerin darbe girişimini kınadığına dikkat çeken Alman Bakan, Türkiye'deki toplumun birliğine katkı sağlanması için bu şansın kullanılması gerektiğini de ifade etti.