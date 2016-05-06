Merkel ve Renzi'den Avusturya'ya eleştiri



Almanya Başbakanı Angela Merkel, öğle saatlerinde İtalyan mevkidaşı Matteo Renzi ile Roma'da bir araya geldi. Merkel, mülteci krizinin çözümünde İtalya'ya destek mesajı verirken, "Birbirimizi ortada bırakamayız, adil bir şekilde birbirimizle işbirliği içinde olmalıyız" dedi. Merkel, özellikle Avrupa'nın sınırındaki İtalya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs gibi ülkelerin daha güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Avusturya'ya eleştiri

Almanya Başbakanı Merkel, sert mülteci politikasıyla tepki toplayan Avusturya'ya da değindi. Avusturya'nın İtalya sınırındaki Brenner Sınır Kapısı'nda yeniden sınır kontrolleri uygulama planlarına ilişkin konuşan Merkel, "Mülteci sorununu sınırların kapanması dışında bir yöntemle çözebilmek için elimden ne gelirse yapacağım" dedi. Her iki lider de Avusturya'nın tutumunun yanlış olduğunu vurguladı.

İtalya Başbakanı Renzi, böyle bir adımın bir acil durum halinde dahi yanlış olduğunu belirterek, "Kaldı ki şu anda öyle bir durum da yok" dedi. Renzi, Brenner Sınır Kapısı'nın bir sınırdan fazlası olduğunu ve sembolik anlam taşıdığını belirtti.

İtalya Başbakanı mülteci sorununun kökenine inmek gerekitğini belirterek, Türkiye ile yapılan anlaşma gibi Afrika kıtası için de çeşitli çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Merkel ve Renzi iki ülke arasındaki işbirliğini överken, 2016 yılının ağustos ayında Alman-İtalyan hükümet istişare toplantılarının Maranello'da yapılacağını açıkladı.