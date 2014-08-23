Merkel ve Obama'dan Rusya'ya eleştiri



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Barack Obama Rusya'nın, Ukrayna'nın onayı olmaksızın Ukrayna'nın doğusuna yardım konvoyu göndermesini sert bir dille eleştirdi. İki lider Rusya'nın eylemini, 'provokasyon' diye nitelendirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yardım konvoyu göndererek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlâl ettiği konusunda mutabık kaldı" denildi.

Kamyonların bir kısmı Rusya'ya döndü

Öte yandan Ukrayna'nın doğusuna yardım götüren kamyonların bir kısmının Rusya'ya döndüğü belirtildi. Reuters'in haberine göre yardım malzemeleri taşıyan beş kamyon, Donetsk-İsvarino sınırından geçerek ülkeyi terketti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinden (AGİT) Paul Picard da bu bilgiyi doğruladı.

Rusya'ya ait yardım konvoyu Kiev yönetiminin onayı olmaksızın akşam saatlerinde, Ukrayna Ordusu ile ayrılıkçı Ruslar arasındaki çatışmaların sürdüğü Luhansk'a ulaşmıştı. Ukrayna yönetimi Rusya'nın ayrılıkçılara silah yardımında bulunduğundan endişe ediyor.

Merkel Kiev'e gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Kiev'de temaslarda bulunacak. Merkel Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Başbakan Arseniy Yatsenyuk'la biraraya gelecek. Merkel ziyareti öncesinde Freie Presse'ye verdiği demeçte, Ukrayna'daki sorunun barışcıl yollardan çözümlenmesi gerektiğini söyleyerek, 'Askerî bir çözüme destek vermediğini' vurguladı.