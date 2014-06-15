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Dünya
Deutsche Welle

Merkel ve Hollande'dan Rusya'ya çağrı

Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların uçak düşürmesi Batı ülkelerini alarma geçirdi. Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Rusya’nın sınır kontrollerini artırmasını istiyor.

15 Haziran 2014 17:50


Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdikleri bildirildi.

Berlin ve Paris'ten görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Merkel ve Hollande'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna sınırındaki kontrolleri artırması çağrısı yaptığı belirtildi.

Düşürülen Ukrayna uçağının, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ifade ettiği gibi, acil bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini kaydeden Merkel ve Hollande, ateşkes sırasında da silah ve militan geçişlerini engellemek amacıyla Rusya‘nın sınır kontrollerini artırması gerektiğini vurguladı.

NATO'dan açıklama

Ukrayna hükümeti Rusya'yı ayrılıkçılara ağır silah temin etmek ve Ukrayna'ya savaşçıların gitmesine engel olmamakla suçlarken, NATO da Ukrayna'nın doğusunda Rus olduğu tahmin edilen tank fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

NATO'dan yapılan açıklamada, Kiev'in edindiği bilgilere göre üç tank ve çok sayıda da zırhlı aracın Ukrayna topraklarına sızdığı ve bu araçların Donetsk bölgesinde görüldükleri belirtildi. Açıklamada, tankların üzerinde herhangi bir işaret olmadığına ve bunun Rusya'nın Kırım'a girişini hatırlattığına da dikkat çekildi.

Ukrayna uçağının düşürülmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştüğü ve Ukrayna'daki ayrılıkçılara silah sevkiyatı yapılmasından “derin endişe“ duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

Lavrov'un da Kerry'den Kiev hükümetinin askeri operasyonlarına son vermesi için nüfuzunu kullanmasını talep ettiği kaydedildi.

Ölen askerler anılıyor

Ukrayna'da da düşen uçakta hayatını kaybeden 49 asker için bugün anma töreni düzenleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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