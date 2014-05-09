Merkel ve Hollande, Rusya'yı konuşacak

Fransa lideri François Hollande'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmelerde Ukrayna krizi öne çıkıyor.

Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i krizin çözümü için yeterince çaba harcamamakla suçlamıştı.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar, Rusya lideri Putin'in çağrısına uymayacaklarını, 11 Mayıs için planlanan referandumu düzenlemekte kararlı olduklarını duyurmuştu.

Merkel, gelişmeler üzerine yaptığı değerlendirmede, "Putin bölgede gerginliği azaltmak için yeterince katkı sağlamıyor" ifadesini kullandı.

Merkel-Hollande görüşmesinde ele alınacak diğer konular arasında Avrupa Birliği gündemi de yer alıyor.

22 - 25 Mayıs 2014 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu'nun 754 sandalyesini belirlemek için AB üyesi ülkelerde sandık başına gidilecek.

Fransa’da enerji ve hızlı tren alanında ülkenin en büyük firması Alstom’un satışı, ele alınacak bir başka gündem başlığını oluşturuyor. Alstom'a Alman Siemens ile Amerikalı General Electric talip olmuştu.