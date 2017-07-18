Merkel üzerindeki Türkiye baskısı artıyor

İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan, biri Alman vatandaşı 6 insan hakları aktivistinin tutuklanması Almanya'da da geniş yankı buldu.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Başbakan Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tutumunu eleştirdi. SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Merkel'in diplomatik girişimlerinin yetersiz kaldığını söyledi.

Oppermann, "Erdoğan'a yanlış anlaşmaya mahal vermeyecek ve açık bir biçimde bu şekilde devam edemeyeceğini belirtmeli. Diplomatik yükümlülükler yetersiz" dedi. Oppermann, siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının salıverilmesi için Başbakan Merkel'in "enerjik bir şekilde" çalışması gerektiğini söyledi.

SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil da yaptığı açıklamada Türkiye'deki gidişatın "korkunç" olduğunu söyledi ve Erdoğan'ın "bütün sınırları aştığını" ifade etti.

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu'nun insan hakları politikaları sözcüsü Michael Brand ise yaptığı açıklamada Türkiye'ye insan hakları aktivistlerini bir an önce serbest bırakması çağrısında bulundu. Brand, tutuklamaların siyasi olduğunu belirterek "terörü desteklemek" suçlamasının "saçma" olduğunu söyledi.

Seyahat uyarısı çağrısı

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de Alman hükümetinden Türkiye'ye seyahat uyarısı yapmasını talep etti. Alman vatandaşlarının Türkiye'de "rehin" alınma riski olduğunu söyleyen Dağdelen, Alman hükümetinin siyasetini değiştirmesi gerektiğini savundu. Dağdelen, "Artık bekleme, umut etme ve rica etme zamanı geçmiştir" dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise Türkiye'nin aktivistleri tutuklayarak kendi ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Özdemir, "Ankara'ya kendi bindiği dalı kestiği net bir şekilde anlatılmalı" diyerek Avrupa Birliği ile iyi ticari ilişkilere sahip olmasının Türkiye için önemine değindi. Özdemir, "Bu ülkede güvenli bir şekilde nasıl yatırım yapılabilir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükada'da katıldıkları bir atölye çalışması sırasında aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu insan hakları aktivistleri 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

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dpa/AFP/SSB