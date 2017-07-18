T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel üzerindeki Türkiye baskısı artıyor

Türkiye'de insan hakları aktivistlerinin tutuklanması Berlin'de de tepkilere yol açtı

18 Temmuz 2017 20:04

İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan, biri Alman vatandaşı 6 insan hakları aktivistinin tutuklanması Almanya'da da geniş yankı buldu.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Başbakan Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tutumunu eleştirdi. SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Merkel'in diplomatik girişimlerinin yetersiz kaldığını söyledi.

Oppermann, "Erdoğan'a yanlış anlaşmaya mahal vermeyecek ve açık bir biçimde bu şekilde devam edemeyeceğini belirtmeli. Diplomatik yükümlülükler yetersiz" dedi. Oppermann, siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının salıverilmesi için Başbakan Merkel'in "enerjik bir şekilde" çalışması gerektiğini söyledi.

SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil da yaptığı açıklamada Türkiye'deki gidişatın "korkunç" olduğunu söyledi ve Erdoğan'ın "bütün sınırları aştığını" ifade etti.

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu'nun insan hakları politikaları sözcüsü Michael Brand ise yaptığı açıklamada Türkiye'ye insan hakları aktivistlerini bir an önce serbest bırakması çağrısında bulundu. Brand, tutuklamaların siyasi olduğunu belirterek "terörü desteklemek" suçlamasının "saçma" olduğunu söyledi.

Seyahat uyarısı çağrısı

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de Alman hükümetinden Türkiye'ye seyahat uyarısı yapmasını talep etti. Alman vatandaşlarının Türkiye'de "rehin" alınma riski olduğunu söyleyen Dağdelen, Alman hükümetinin siyasetini değiştirmesi gerektiğini savundu. Dağdelen, "Artık bekleme, umut etme ve rica etme zamanı geçmiştir" dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise Türkiye'nin aktivistleri tutuklayarak kendi ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Özdemir, "Ankara'ya kendi bindiği dalı kestiği net bir şekilde anlatılmalı" diyerek Avrupa Birliği ile iyi ticari ilişkilere sahip olmasının Türkiye için önemine değindi. Özdemir, "Bu ülkede güvenli bir şekilde nasıl yatırım yapılabilir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükada'da katıldıkları bir atölye çalışması sırasında aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu insan hakları aktivistleri 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeBerlinMerkel TürkiyeBüyükadaAlmanAlmanyaSosyal Demokrat PartiBaşbakan Angela Merkel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMeclis Grup Başkanı Thomas Oppermann MerkelBaşbakan MerkelGenel Sekreteri Hubertus HeilErdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24