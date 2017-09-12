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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Türkiye'ye silah ihracatının tümünü sonlandıramayız

Almanya Başbakanı Merkel, NATO partneri olan Türkiye'ye yönelik tüm silah ihracatını sonlandıramayacaklarını belirtti. IŞİD'e karşı mücadeleye dikkat çeken Merkel, güvenlik konusunda işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

12 Eylül 2017 21:57

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu NDR ile seçim öncesi mülakatında, ALmanya-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Merkel, Almanya'nın Türkiye ile IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği yaptığına dikkat çekerek, Türkiye'ye yönelik tüm silah ihracatını sonlandıramayacaklarını belirtti.

Salı günü NDR televizyonuna konuşan Merkel, federal hükümetin genel kararlar almadığını ve tek tek vakalara göre adım attığını belirterek, Türkiye'ye yönelik alınacak kararlarda bir NATO partneri olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı, çok daha kısıtlayıcı hususların devreye sokulduğunu ancak Türkiye ile IŞİD'e karşı, İslamcı teröre karşı ortak bir mücadele içinde olunduğuna dikkat çekerek, Almanya'nın güvenlik konularında da Türkiye ile işbirliğine bağlı olduğunu belirtti.

"Seyahat uyarısının sertleştirilmesini gerekli görmüyorum"

Merkel, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının güncellenip, sertleşitirilmesi için de halihazırda bir gerekçe görmediğini ancak daha sonraki adımlara yönelik seçenekleri de açık tuttuklarını söyledi.

Merkel, Türkiye-Almanya ilişkilerinin aşması gereken daha büyük zorluklar olmamasını da umduklarını belirtti. Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarına atıfta bulunan Merkel, "Bize göre gerekçesiz haftalardır tutuklu bulunanlar bağlamında düşündüğümüzde, aşılması gereken zorluklar zaten çok büyük" dedi.

Angela Merkel pazartesi akşamı da kamu televizyonu ARD'de katıldığı "Seçim Arenası"(Wahlarena) programında, stüdyodaki seçmenlerin sorularını cevaplandırmış ve yine Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik soruları da yanıtlayan Merkel, "Türkiye'nin, kendisinin hukuk devleti kavramından anladığı her şeyden fazlasıyla uzaklaştığını ve burada kast ettiğinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yönettiği AKP olduğunu" belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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