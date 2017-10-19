Merkel: Türkiye’ye AB yardımı kısılmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayacak Avurpa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği zirve öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bizim demokrasi anlayışımız açısından bakıldığında Türkiye'deki gelişmeler son derece olumsuz olarak değerlendirilmektedir” diyen Başbakan Merkel, çok sayıda Alman'ın tutuklanmasının yanı sıra genel olarak Türkiye'de hukukun üstünlüğü alanındaki gelişmelerin yanlış yönde ilerlediğini dile getirdi. Merkel, bu konuda "büyük kaygı duyduklarını” sözlerine ekledi.

Merkel, bu nedenle de AB devlet ve hükümet başkanları ile Türkiye'ye üyelik öncesinde verilen mali yardımlarda kesinti yapılması konusunu görüşmek istediğini ifade etti.

Merkel'e destek Avusturya Dışişleri Bakanı ve müstakbel Başbakanı Sebastian Kurz'dan geldi. Kurz Brüksel'de yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulmasını talep ederek, böylelikle AB'nin katılım yardımlarında tasarruf sağlayacağını savundu.

AB, 2014-2020 yılları arasında Türkiye'ye AB'ye katılım öncesi mali yardım kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon euro verilmesi taahhüdünde bulunmuştu. Üyelik müzakereleri çerçevesinde verilen bu yardımın bugüne kadar yaklaşık 258 milyonu ödenmişti.

Ancak zirvede, Türkiye’nin üyelik müzakerelerine ilişkin bir karar alınması beklenmiyor. Merkel, hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin zirve gündeminde olacağını ancak üyelik müzakereleri konusunda herhangi bir karar beklenmediğini” ifade etmişti.

Mülteci politikasına övgü

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin AB ile imzaladığı mülteci anlaşmasını yerine getirmesinden ise övgüyle söz etti. Merkel, "Türkiye'nin bunun harika bir şekilde üstesinden geldiğini” belirten Merkel, AB'ye de üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.

Başbakan Merkel, 2016 yılının Mart ayında imzalanan mutabakat uyarınca AB'nin şimdiye kadar verilen 3 milyar euronun haricinde gelecek yıl için ek 3 milyar euro destek sözü verdiğini hatırlatarak, "Bu sözümüzü tutmalıyız, zira bu para kısmen çok zor şartlar altında yaşayan mültecilerin yararına” dedi.

epd/dpa/AFD/JD/BK

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