Merkel: Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’deki ekonomik istikrarsızlığın kimsenin çıkarına olmadığını belirtti ve "Türkiye’de ekonomik refah görmek istiyoruz" dedi.

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Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla ilgili sorularla karşılaşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ''Türkiye'deki bir ekonomik istikrarsızlaşma kimsenin çıkarına olmaz. Ama Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsız çalışmasının garanti edilmesi için gereken her şey yapılmalı'' dedi.

'Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini' belirten Merkel ''Bu bizim çıkarımızadır'' vurgusu yaptı. Çevresindeki ülkelerin istikrarlı olmasının her zaman AB'nin çıkarına olduğunu ifade etti.