"Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza" diyen Almanya'ya Albayrak'tan teşekkür

Almanya'dan Türkiye piyasalarındaki hareketlilik ile ilgili olarak, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza" açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamadan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimi ve TL’nin değer kaybını yakından izlediklerini aktaran Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert “Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz” ifadesini kullandı. Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü de "G-20 üyeleri arasında Türkiye’deki durumun kriz olduğuna dair bir görüşme olmadı” dedi. Sözcü, Türkiye’de bulunan Alman şirketlerin ekonomik durumu ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Sayın Almanya Ekonomi Bakanı’nın ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlara dair görüşlerini takdir ediyorum. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının, Almanya ve AB ile ilişkilerindeki güveni güçlendirecek" dedi.