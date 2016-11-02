Merkel: Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlanması son derece endişe verici

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının gözaltına alınmasını yorumlarken, 'Türkiye'deki basın özgürlüğünün kısıtlanmasının son derece endişe verici olduğunu' söyledi.

Başkent Berlin'de konuşan Merkel "Hem benim için hem de federal hükümet için Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün daha da kısıtlanması son derece endişe verici" dedi.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert ise bugün düzenlediği olağan basın toplantısında Türkiye'nin AB ile yürüttüğü müzakerelerde basın özgürlüğü ve diğer özgürlüklerin merkezi bir konumda olduğunu belirtti.

Hükümet sözcüsü, "Hükümetimizin özgürlükler konusundaki tutumunu Türk yetkililere net bir şekilde ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.

Steffen Seibert, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda herhangi bir tartışmanın yapılmadığını açıklarken Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının gözaltına alınmasının hukukla ne kadar bağdaştığı konusunda şüphelerinin olduğunu söyledi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, bugün Alman gazetesi Bild'de yer alan söyleşisinde Türkiye ile vize serbestisi uygulamasının 2017'de hayata geçmesinin mümkün gözükmediğini söyledi.

Lambsdorff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam uygulamasını geri getirme açıklamalarından ve Türkiye'de muhalif gazetecilerin hapsedilmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Alman milletvekillerinden Herbert Reul ise "Erdoğan böyle devam ederse vize serbestisinin gerçekleşme ihtimali iyice azalacak" ifadelerini kullandı.