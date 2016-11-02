T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Merkel: Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlanması son derece endişe verici

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Türkiye'de basın özgürlüğinün daha da kısıtılanmasının son derece endişe verici olduğunu' söyledi. AP Başkan Yardımcısı Lambsdorff ve milletvekili Reul ise 'vizesiz rejimin hayata geçmesinin Erdoğan'ın

02 Kasım 2016 20:12

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının gözaltına alınmasını yorumlarken, 'Türkiye'deki basın özgürlüğünün kısıtlanmasının son derece endişe verici olduğunu' söyledi.

Başkent Berlin'de konuşan Merkel "Hem benim için hem de federal hükümet için Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün daha da kısıtlanması son derece endişe verici" dedi.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert ise bugün düzenlediği olağan basın toplantısında Türkiye'nin AB ile yürüttüğü müzakerelerde basın özgürlüğü ve diğer özgürlüklerin merkezi bir konumda olduğunu belirtti.

Hükümet sözcüsü, "Hükümetimizin özgürlükler konusundaki tutumunu Türk yetkililere net bir şekilde ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.

Steffen Seibert, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda herhangi bir tartışmanın yapılmadığını açıklarken Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının gözaltına alınmasının hukukla ne kadar bağdaştığı konusunda şüphelerinin olduğunu söyledi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, bugün Alman gazetesi Bild'de yer alan söyleşisinde Türkiye ile vize serbestisi uygulamasının 2017'de hayata geçmesinin mümkün gözükmediğini söyledi.

Lambsdorff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam uygulamasını geri getirme açıklamalarından ve Türkiye'de muhalif gazetecilerin hapsedilmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Alman milletvekillerinden Herbert Reul ise "Erdoğan böyle devam ederse vize serbestisinin gerçekleşme ihtimali iyice azalacak" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelAP Başkan Yardımcısı LambsdorffReulErdoğanBaşbakanı Angela Merkel CumhuriyetBerlinMerkelTürkiyeSteffen SeibertTürkiye ABTürkSeibert TürkiyeCumhuriyetAvrupa Parlamentosu Başkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24