Merkel: Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz insan kaçakçılarının elinde

Suriye'den Avrupa'ya gelen sığınmacılara ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını daha iyi koruması için çözümler bulması gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yunanistan ile Türkiye arasındaki dar deniz insan kaçakçılarının elinde" dedi.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Suriye'deki iç savaşı ve sığınmacıları da ele aldıklarını belirtti.

"AB, dış sınırlarını daha iyi koruması için çözümler bulması lazım" diyen Merkel, bu konuyu dün Malta'da düzenlenen gayriresmi AB Konseyi Toplantısı'nda da görüştüklerini kaydetti.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki denizin insan kaçakçılarının elinde olduğunu savunan Merkel, "Bu uygun bir durum olamaz. Bunu aşmak için çalışıyoruz. Türkiye ile de işbirliği yapıyoruz. Bu konuda doğru yolda olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"AB'nin dış sınırlarındaki ülkelerin tek başına bu yükü taşımayacakları açık"





Dublin Anlaşması'nın yürürlükte olmasını Avrupa'da sığınmacıların adil bir şekilde dağıtılması açısından doğru bulduğunu belirten Merkel, "Adil bir şekilde yükün paylaşılmasına ihtiyaç duyuyoruz. AB'nin dış sınırlarındaki ülkelerin tek başına bu yükü taşımayacakları açık" dedi. Merkel, Viyana'da yarın yapılacak Suriye Konferansı'nın siyasi bir çözüm yolunda küçük bir çözüm olabileceğini kaydetti.



Avustralya Başbakanı Turnbull de, ülkesinin IŞİD'E karşı mücadelede önemli katkılar sunduğunu anımsatarak, "Suriye'deki dehşetli duruma siyasi çözüm ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



Trunbull, bu konuda Irak hükümeti ile ABD, İngiltere ve diğer ülkelerle birlikte çalıştıklarını belirtti.