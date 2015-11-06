Der Spiegel’in iddiası: Türk sahil güvenliği rüşvet vermeyen mülteci teknelerini batırdı!

Alman der Spiegel dergisi bu haftaki sayısında, “Türk sahil güvenliğinin yeterli rüşvet vermeyen insan kaçakçılarının mülteci teknelerini kasten batırarak cezalandırdığını” iddia eden bir habere yer verdi. Dergi, iddialarla ilgili olarak Türk resmi makamlarından yanıt alamadığını duyurdu.

Derginin haberine göre, Ege Denizi üzerinden Yunanistan’a geçmeyi başaran mülteciler Türk sahil güvenliğine karşı ağır ithamlarda bulundu. Der Spiegel’in haberinde, mültecilerin “Türk güvenlik güçlerinin kasıtlı olarak teknelere saldırdığı ve alabora olmasına neden olduğunu anlattığı” öne sürüldü. “Bu durumun ardında güvenlik güçleri ile onlara yeterli rüşvet vermeyen kaçakçılar arasındaki kavganın yattığı” iddia edilen haberde, yüzlerce mültecinin bu yüzden hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Haberde mülteciler ile yapılan röportajlardan alıntılara da yer verildi. Sahil korumanın insan kaçakçılarını bu şekilde cezalandırıp fiyatı arttırdıklarını savunan mültecilerden Diar Goran, “Türk güvenlik güçlerinin açtığı ateş yüzünden teknelerinin battığını ve teknedeki 45 kişiden sadece 3’ünün hayatta kaldığını” anlattı.

Der Spiegel haberinde, iddialara cevap vermesi için başvurulan Sahil Güvenlik’ten, dergi baskıya hazır olana dek yanıt alınamadığı notu da yer aldı. Söz konusu notta, Sahil Güvenlik yetkililerinin, der Spiegel çalışanlarını Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirdiği de belirtiliyor.