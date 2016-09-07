Merkel Türkiye ile mülteci anlaşmasını savundu

Mülteci politikaları eleştirilen ve eyalet seçimlerinde oy kaybeden Almanya Başbakanı Angela Merkel, parlamentoda politikalarını savundu, Türkiye ile varılan mülteci geri kabul anlaşmasının Mısır, Tunus ve Libya ile de yapılabileceğini söyledi.

Almanya başbakanı, geçen hafta sonu yapılan Mecklenburg-Batı Pomeranya eyalet seçimlerinde göçmen karşıtı AfD karşısında aldıkları ağır yenilgiden sonra, başında bulunduğu koalisyon hükümetini de mülteci politikalarını değiştirmeleri yönündeki baskılara direnmeye çağırdı.

Seçim yenilgisinden sonra ilk kez konuşan Merkel, mültecilere "açık kapı" politikasını savundu ve bütün partileri AfD'ye karşı birleşmeye davet etti.

Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) hafta sonundaki eyalet seçiminde, bu bölgeden aldığı en düşük oya geriledi ve Almanya İçin Alternatif adlı göçmen karşıtı parti AfD'nin gerisinde üçüncü sırayı aldı.

2013 yılında kurulan ve ilk kez seçime giren AfD, Mecklenburg-Batı Pomeranya eyalet seçimlerinde oyların yüzde 21'ini, Merkel'in partisi CDU ise yüzde 19'unu aldı.

Başbakan seçim yenilgisini değerlendirirken, sadece kendi partisinin değil, soldan sağa bütün ana akım partilerin Afd'ye oy kaybettiğini savundu ve"Afd gibi bir parti sadece CDU değil, bu parlamentoda oturan hepimize bir meydan okumadır".

Merkel, kamuoyu baskısına rağmen politikacıların göçmenler konusunda popüler taktiklerden kaçınmaları ve Almanya'nın özgürlük, güvenlik, adalet ve dayanışma gibi temel prensiplerine sahip çıkması gerektiğini kaydetti. "Bunda ısrar edersek , en önemli şeyi, halkın güvenini geri kazanacağız" diye konuştu.

Alman haber kuruluşu Deutsche Welle'nin haberine göre Merkel konuşmasında Türkiye ile varılan mülteci geri kabul anlaşmasına da değinerek, bunun her iki ülkenin de yararına olduğunu söyledi.

Angela Merkel, mülteciler konusunda durumun bir yıl öncesine göre çok daha iyi olduğunu, ancak daha çok şey yapılması gerektiğini söyledi, iç güvenlik alanında da ek tedbirler alınacağını ekledi.

Merkel, Türkiye ile varılan mülteci geri kabul anlaşması yürürlüğe girdiğinden bu yana Ege'de hemen hiç kimsenin boğulmadığını söyledi ve bu mutabalakın Mısır, Tunus ve daha sonra Libya ile yapılmasına çalışan anlaşmalara örnek oluşturabileceğini söyledi.

Almanya başbakanı, Türkiye'deki siyasi durumla ilgili olarak ise, "İnsan hakları ihlal edilirse, adını koyarız. Askeri darbe teşebbüsü başarısızlığa uğrarsa, 'başarısızlığa uğraması iyi oldu', deriz" diye konuştu.