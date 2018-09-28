Merkel: Türkiye ile kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirecekleri görüşme öncesi iki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirterek, “Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız” dedi.

Merkel ayrıca Türkiye’ye direkt parasal yardım yapılmayacağını vurgularken, Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının durumunun da konuşulacağını söyledi ve \"Türkiye’de insan hakları görmek istediğim gibi değil” dedi.

Erdoğan başkent Berlin\'deki temasları sonrası Köln\'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği\'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii\'nin resmi açılışını yapacak.