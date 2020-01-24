Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk Alman Üniversitesi'nin kampüs açılışında konuştu. Bilimin özgürlükle gelişeceğini vurgulayan Merkel, "Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var bilimin ki toplumsal ilerlemeyi sürdürsün" dedi.

Merkel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin mülteciler için eğitim çok önemli. Daha iyi bir gelecek için umut veriyor. Ülkelerine döndüklerinde bu ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunabilirler. Türkiye bu konuda da Avrupa'nın ve Almanya'nın desteğiyle önemli çabalar sarf ediyor. Hobbes Suriye programı veya Alman Akademik Değişim İnisiyatifi de destek veriyor. Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder. Einstein'in dediği gibi merak aslında çok kırılgan bir bitkidir özellikle de özgürlüğe ihtiyacı vardır. Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var bilimin ki toplumsal ilerlemeyi sürdürsün. Bilimsel çalışmanın kısıtlı özgürlüklerde ne kadar olduğunu ben bizzat yaşadım. Yeni kazandığımız özgürlükle daha önce sadece hayallerimizde gördüğümüz sonuçlara ulaştık."

"Türk Alman Üniversitesi 2013 yılında eğitim faaliyetlerine başladı. Bugün çok etkileyici bir kampüs açılışı gerçekleştirdik. Burada gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor. Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin örneği. Bu kampüs öğrencilerin dünyaya açık olmalarını simgeliyor. Üniversitenin yönetimi Türk ve Alman sistemlerinin güçlü yönlerini barındırıyor. Sayın Rektör Akkanat'a teşekkür ediyorum. Türk Alman Üniversitesi ülkelerimiz arasındaki ilişki için büyük bir şans. Bu üniversite aynı zamanda ilişkimizi gelecekte daha da güçlendirecek ve buradan mezun olan öğrencilerin bilimde, ekonomide ve bürokraside sorumluluk taşıyan öğrenciler olacak."