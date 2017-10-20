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Dünya

Merkel: Türiye'ye AB mali yardımlarının gözden geçirilmesi gerekir

Hilal sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye tam üyelik öncesi verilen Avrupa Birliği (AB) mali yardımlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi

20 Ekim 2017 13:25

Hilal sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye\'ye tam üyelik öncesi verilen Avrupa Birliği (AB) mali yardımlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Brüksel\'de süren AB Liderler Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, Türkiye\'de insan haklarına ilişkin durumun kabul edilemez olduğunu söyledi ve Türkiye\'ye AB\'ye katılımıyla bağlantılı olarak verilen fonların azaltılması gerektiğini vurguladı fakat NATO müttefiki olan ülkeyle “köprüleri yıkmak” istemediğini dile getirdi. 28 üyeli birlikte Türkiye’nin 2005’ten bu yana süren üyelik müzakerelerini tamamen bitirmek gibi bir fikir birliği olmadığını aktaran Merkel Türkiye’yle görüşmelere devam etmek istediğini söyledi ve sığınmacı akınındaki yardımları için Türkiye’den övgüyle bahsetti.
Merkel, Türkiye\'nin \"gümrük birliğini güncellenmesi\"ne ilişkin taleplerinin görüşülmesini de istemediklerini vurguladı.
Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci geçtiğimiz yıl gerçekleşen darbe girişiminin ardından gazeteci ve insan hakları çalışanları da dahil çok sayıda kişinin tutuklanmasının ardından yavaşlamıştı. Hükümetin darbe girişimi sonrasında tutukladığı kişiler arasında Alman vatandaşları da bulunuyor.

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