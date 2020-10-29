Merkel'den korkutan Koronavirüs uyarısı: Kış çok zor geçecek

Almanya'da Covid-19 vaka sayılarının son 10 günde iki kat yükseldiğini belirten Angela Merkel, kışın çok zorlu geçeceğini ve bu krizi atlatmanın tek yolunun alınan önlemler olduğunu söyledi.

Almanya'da 18 Ekim'de 769 olan yoğun bakım hasta sayısı, 28 Ekim'de 1569'a yükseldi. Yoğun bakım ünitelerinin dolmasını bekleselerdi çok geç kalmış olacaklarını söyleyen Merkel, dramatik bir durumda olduklarını vurguladı.

2 Kasım'da yeni tedbirler geliyor

Almanya'da alınan yeni önlemler arasında kamuya açık alanlarda eğlencelerin iptal edilmesi, tiyatro opera ve konser salonlarının kapalı kalması bulunuyor. Spor salonları dahil sinema ve yüzme havuzları da hizmet vermeyecek.

Restoran ve barlar sadece dışarıya paket servisi yapabilecek. Mağazalara ise 10 metrekare içinde 1 kişi olacak şekilde müşteri alınacak.

Yeni tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesi kasım sonunda yapılacak.