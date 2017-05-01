Merkel Suudilerden mülteciler için destek istedi

Cidde'de Suudi Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in en önemli gündem maddelerinden biri mülteci kriziydi.

Merkel, Körfez ülkelerinden daha fazla mülteci almasını ve sığınmacılara insani yardımı artırmasını istedi.

Almanya Başbakanı Merkel, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Almanya'nın 1 milyon 800 binden fazla Suriyeli mülteciye kapılarını açtığını söylemiş, Körfez ülkelerinin bu rakama yaklaşamadığına dikkat çekmişti.

Başörtüsü takmadı

Suudi Arabistan Kralı tarafından havalimanında karşılanan Angela Merkel, ülkeyi daha önce ziyaret eden birçok kadın politikacı gibi başörtüsü takmadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD'nin Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama da ülkeye yaptıkları ziyaretlerde başlarını örtmemişti.

Merkel'in Cidde temaslarında gündeme getirdiği bir diğer konu kadın hakları oldu.

Almanya Başbakanı, 2010 yılından bu yana Suudi Arabistan'da kadın hakları alanında önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

2015'teki yerel seçimlerde Suudi kadınların oy kullanmasını örnek gösteren Merkel, ülkede bir dönüşümün yaşandığını ancak eşitlik adına daha izlenmesi gereken uzun bir yol olduğunu vurguladı.

Temasları hakkında Alman gazetecileri bilgilendiren Merkel, idam cezası konusunu da Suudi yetkililerle ele aldığını söyledi.

Almanya Başbakanı ikili temaslarında İslam'a hakaret suçundan kırbaç cezası alan ve 10 yıl hüküm giyen muhalif blog yazarı Raif Bedevi'nin durumunu da gündeme taşıdı.

Ziyaret öncesi Bedevi'nin eşi Merkel'den eşinin affedilmesi için devreye girmesini istemişti.

Yemen için çözüm çağrısı

Merkel, Suudi Arabistan'ın Yemen politikasını da eleştirdi. Riyad yönetiminin Yemen'deki Şii Husi gruplara yönelik hava operasyonuna son vermesini isteyen Merkel, krize askeri bir çözüm sağlanabileceğine inanmadıklarını dile getirdi.

Arap dünyasının en fakir ülkesi olan Yemen'deki iç savaş ülkeyi kıtlığın eşiğine 27 milyon sivili insani yardıma muhtaç hale getirmiş durumda.

Yeni silah ticareti anlaşmaları planlanmıyor

Merkel'e seyahatinde Alman ekonomi dünyasının üst düzey temsilcilerden oluşan bir heyet eşlik ediyor.

İki ülke arasındaki ticari engellerin kaldırılması gündemde. Ancak, yeni silah ticareti anlaşmalarının imzalanması planlanmıyor.

Spiegel gazetesi, Suudi Arabistan'ın Almanya ile silah ticareti yapmaktan vazgeçtiği ileri sürüldü. Dergiye konuşan Suudi Arabistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Muhammed El Tuvayiri "Suudi Arabistan'a ithalatlarla ilgili olarak Almanya'nın çekingenliğini kabul ediyoruz, siyasi sebeplerini biliyoruz" dedi. El Tuvayiri "Artık yeni silah taleplerinde bulunarak Alman hükümetine başka sorunlar yaratmayacağız" diye konuştu.

Suudi Arabistan'a Alman silahlarının satılması, ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Almanya'da sık sık tartışma konusu oluyor.

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AP/dpa/DW/ÖA/HS