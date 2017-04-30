Merkel Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın Suudi Arabistan'daki resmi temaslarda gündeme getirmek istediği konular arasında IŞİD ile mücadele, Suriye'deki içsavaş, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki rolü ve başka ülkelerde radikal İslamcı hareketleri desteklediği iddiaları gibi çeşitli başlıklar var.

Merkel'in iklimin korunması ve Suudi Arabistan'da kadın hakları gibi konuları da bir günlük ziyaretinde gündeme getirmesi bekleniyor. Merkel'in sivil toplum temsilcileriyle de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Başbakan Merkel'e Alman ekonomi dünyasının üst düzey temsilcilerden oluşan bir heyet eşlik ediyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve veliaht Muhammed bin Nayif ile görüşecek olan Merkel'in temmuz ayında Hamburg'da yapılacak G20 zirvesine hazırlık kapsamında istişarelerde bulunacağı tahmin ediliyor.

Yeni silah ticareti anlaşmaları planlanmıyor

Alman ekonomi heyeti ise iki ülke arasındaki ticari engellerin kaldırılması için bir anlaşmanın sağlanmasını hedefliyor. Alman hükümetinin verilerine göre iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler "parlak değil"; ancak yeni silah ticareti anlaşmalarının imzalanması ise planlanmıyor.

Spiegel'in bir haberinde Suudi Arabistan'ın Almanya ile silah ticareti yapmaktan vazgeçtiği ileri sürüldü. Dergiye konuşan Suudi Arabistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Muhammed El Tuvayiri "Suudi Arabistan'a ithalatlarla ilgili olarak Almanya'nın çekingenliğini kabul ediyoruz, siyasi sebeplerini biliyoruz" dedi. El Tuvayiri "Artık yeni silah taleplerinde bulunarak Alman hükümetine başka sorunlar yaratmayacağız" diye konuştu.

Suudi Arabistan'a Alman silahlarının satılması, ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Almanya'da sık sık tartışma konusu oluyor. Ülkesinin Berlin'le yakın bir işbirliği çabasında olduğunda belirten El Tuvayiri "Almanya ile ilişkiler bizim açımızdan silah ithalatlarıyla ilgili tartışmadan çok daha önemli" diye konuştu. Suudi ekonomi bakanı yardımcısı El Tuvayiri, Riyad'ın Almanya'yı "en önemli ekonomi partneri haline getirmek" istediğini söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA/AFP/EC/SSB