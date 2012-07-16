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Dünya

Merkel sünnet hakkında ilk kez konuştu

Yasa tasarısı çalışmalarına muhalefet partileri Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller de destek verdiklerini açıklamıştı

16 Temmuz 2012 21:04

Almanya'da Köln Mahkemesinin aldığı kararla sünnetin yasaklanmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ilk kez konuştu. "Bu kararla kendimizi komik duruma düşürdük" diyen Merkel, sünnetin yasal bir zemine oturtulması için yasa çıkartılmasına destek vereceğini söyledi.

Erhan Merttürk'ün CNN Türk'te yer alan haberine göre; Financial Times Deutschland gazetesine konuşan Başbakan Angela Merkel, Almanya'nın dünyada Yahudilerin dini ritüellerini yerine getiremedikleri tek ülke olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
 
Ancak konuşmasında Merkel'in ülkede yaşayan ve bu karardan olumsuz etkilenen 4 milyon müslümanla ilgili herhangi birşey söylemedi.
 
Köln Eyalet Mahkemesinin aldığı "sünnet adam yaralamaktır ve suçtur" kararı sonrası başta Berlin'deki Yahudi Hastanesi (Jüdische Krankenhaus) olmak üzere dini gerekçelerle sünnet yapan doktorlar ceza almamak için sünnet yapmayı durdurdu. 
 
Sünneti yasaklayan karara dünya çapında Yahudi ve Müslümanlardan gelen tepkiler sonrası Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle Almanya'nın imajının ağır yara aldığını söylemişti. 
 
Ülkede Federal Hükümet şimdi Köln Mahkemesinin kararını geçersiz kılacak ve sünneti hukuki bir zemine oturtarak yasal hale getirecek bir tasarı hazırlıyor. 
 
 

İslam Toplumu memnun

 
 
Bu arada, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Köln Eyalet Mahkemesi'nin sünneti "yaralama suçu" kapsamına alan kararıyla ilgili olarak Federal hükümetin bu konuda acil çözüm getirme isteğinin sevindirici olduğunu belirtti.
 
Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bu konudaki yaklaşımı ile ilgili olarak, "Federal hükümetin, erkek çocukların sünnet edilmesi konusunda mümkün mertebe acil bir çözüm getirerek, hukuk güvenliğini sağlamak istemesi sevindirici bir gelişmedir. Bu aynı zamanda Müslüman ve Yahudi vatandaşların sarsılan güveninin tekrar kazanılması için de zaruri bir durumdur" ifadesini kullandı.
 
Yasama organının harekete geçmesi ve konunun sürüncemede bırakılmamasını da olumlu karşılayan Yeneroğlu, Müslüman ve Yahudi vatandaşların hukuk güvenliğine ihtiyaçları olduğunu, bu noktada Müslümanların ve Yahudilerin dini yaşantılarını garanti altına alan partiler üstü bir yasa inisiyatifinin
oluşturması ve bunun bir örnek teşkil ederek yaygınlaşmasının arzu edildiğini kaydetti. 
 

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