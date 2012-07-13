Merkel'den Müslümanlara ve Yahudilere sünnet güvencesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Müslüman ve Yahudi toplumların diledikleri takdirde çocuklarını sünnet ettirebileceklerine dair söz verdi. Almanya Adalet Bakanı ise bu konuda bir üst mahkemenin kararını beklemek gerektiğini ifade etti.

Sözcü Seibert, "Hükümetteki herkes için bizim Müslüman ve Yahudi dinlerinin Almanya'da yaşamasını istediğimiz oldukça açıktır" dedi. Seibert, Köln Eyalet Mahkemesi tarafından "yaralama suçu" sayılan sünnetin, Almanya'da "herhangi bir cezaya tabi tutulmadan sorumlu bir şekilde yapılmasını mümkün kılınması gerektiğini" söyledi.

Merkel'in sözcüsü, acilen bu konuda bir karar alınması gerektiğini belirterek, "Din özgürlüğü, bizim için çok önemli bir hukuki hak" diye konuştu.

Scharrenberger'e ziyaret

Bu arada Türk doktorlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri Almanya’da Köln Eyalet Mahkemesi’nin sünnet yasağı kararıyla ilgili duydukları kaygı ve huzursuzluğu Adalet Bakanı Sabine Leutheusser Schnarrenberger’e bizzat iletti.

Türk basın mensuplarının Münih’te verdiği yaz eğlencesine katılan Federal Adalet Bakanı Schnarrenberger’le konuşan Türk doktor ve dernek temsilcileri, hukuksal karışıklığın bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını talep etti.

Köln Eyalet Mahkemesi’nin mayıs ayında verdiği sünnet yasağı kararı diğer mahkemeler için bağlayıcı değil. Ancak doktorlar ve çocuğunu sünnet ettirecek olan aileler konu hukuksal açıklık kazanmadığı için tedirgindi.

'Çok hassas bir konu'

Türk doktorlardan Fuat Oduncu ve Güralp Ceylan, Adalet Bakanına, bu yasağın hem doktorları hem de Türk toplumunu tedirgin ettiğini belirtti.

Adalet Bakanı Sabine Leutheusser Schnarrenberger ise sünnet yasağının çok hassas bir konu olduğunu, üst mahkemenin vereceği kararı beklemek gerektiğini söyledi.

Bakan Leutheusser Schnarrenberger, sünnetin bir yanda dini bir vecibe olduğunu, ancak diğer yanda çocuğun vücuduna bir müdahale olduğunu belirtti, kanunların dini vecibelerin üzerinde olduğunu vurguladı. Türk doktorlar ise bu yasağın sünnet turizmine yol açacağına işaret ettiler.

Avrupa Hahamlar Konferansı Başkanı Pinchas Goldschmidt önceki gün sünnet yasağının, Almanya'da ‘Yahudiler'e git’ anlamına geldiğini belirtmiş, mahkeme kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıklamıştı.