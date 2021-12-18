Merkel'siz ilk seçimini kaybeden CDU'da sağa kayış: Üyeler, lider olarak Merz'i seçti

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16 yıl sonra Angela Merkel olmadan girdiği ilk seçimde iktidarı kaybeden Alman Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Armin Laschet'in istifasının ardından yeni lider olarak sağcı Friedrich Merz'i seçti. Bu, partinin merkez sağ duruşundan daha sağa kayabilecek olması yorumlarına sebep oldu.

Önceki iki parti başkanlığı seçiminde merkez sağ adayların arkasından ikinci olan Merz, bu sefer sürpriz çoğunluk elde ederek Merkel'in eski özel kalem müdürü Helge Braun ve dış politika uzmanı Norbert Röttgen'i geride bıraktı. Merz, oyların yüzde 62'sini aldığı için seçimlerin ikinci tura gitmesine gerek kalmadı.

CDU, Merkel döneminden sonra Laschet liderliğinde girdiği seçimlerde SPD'nin arkasında kalarak iktidarı kaybetti. Sosyal Demokratlar'ın Yeşiller ve liberal FDP ile koalisyon kurması, CDU'yu ana muhalefet konumuna itti. Bu, aynı zamanda CDU'nun bir genel seçimde aldığı en kötü sonuç oldu.

Öte yandan CDU Merz'in kazandığı parti içi seçimlerde ilk defa genel başkanı seçme hakkını partinin tüm üyelerine verdi. 400 bin üyeden 248 bin 360'ı ya dijital olarak ya da posta yoluyla oy kullandı. Parti üyelerinin oyları bağlayıcı değil, kararın delegeler tarafından 21-22 Ocak 2022'de yapılacak parti zirvesinde onaylanması gerekecek.

Merz, patinin daha muhafazakar bir duruş sergilemesinin kaybettiği oyları geri kazanmasını sağlayacağını savunuyordu.