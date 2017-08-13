Merkel seçim kampanyasını resmen başlattı

Hrıstiyan Demokrat İşçiler Sendikası'nın (CDA) Dortmund Westfallenhalle 2'deki etkinliğine misafir olan Merkel, 24 Eylül Federal Meclis seçimleri için kampanyasına da start verdi.

Salonda 800 kişilik bir kitleye hitap eden Merkel işsizlikle mücadele konusunda hükümetinin başarılarının altını çizerek işsizlerin sayısını yarı oranında düşürme vaadinde bulundu. Hrıstiyan Demokratların seçim programında yer alan 2025 yılına kadar işsizliği sıfırlama vaadini de yineledi.

Alman otomobilcilik sektöründeki skandallara da değinen Merkel "Otomobil endüstrisinin geniş kesimleri inanılmaz bir biçimde güven kaybetti” diye konuştu. Şirket yöneticilerinden teknoloji araştırma geliştirme konusunda daha fazla girişimde bulunmalarını istedi.

Araçların otomatik park özelliğinden esprili bir dille bahseden Merkel "O kadar iyi park edemeyenler günümüzde otomatik olarak bunu yapmayı deneyebiliyor. Tabi burada öncelikle erkeklerden bahsediyorum” dedi.

Elektrikli otomobil kotasına karşı çıktı

Merkel, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Avrupa genelinde elektronik otomobiller için bir kota konması önerisini reddetti. Başbakan Merkel, rakibi Martin Schulz'un cuma günü dile getirdiği önerinin yeterince düşünülmemiş bir öneri olduğunu söyledi.

Merkel partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'ten canlı bir seçim kampanyası yürütmesini istedi. "Tanıtım yapmalıyız, mücadele etmeliyiz, amaçlarımız konusunda adım atmalıyız” diyen Merkel bir yandan Almanya'nın iyi durumda olduğunu ancak diğer yandan birçok insanın da güvensizlik hissettiğini belirtti.

Merkel'in ilk resmi seçim konuşmasına ilişkin Alman medyasında yer alan yorumlar, konuşmanın canlı olmadığı noktasında yoğunlaştı. Süddeutsche Zeitung konuşmanın "tipik ve dolambaçlı bir tonu” olduğunu ifade etti. Spiegel Online konuşmanın içeriğinde "saldırının ve çatışmanın olmadığını” yazdı.

SPD'den açıklama

Sosyal Demokratlar ise Merkel'e yönelik sert açıklamalarını sürdürüyor. SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada "Sayın Merkel için konulan avlanma yasağı sezonu sona erdi” dedi. Oppermann seçimin yapılacağı 24 Eylül tarihine kadar SPD olarak Başbakan'ı "her gün ülkenin önündeki zorluklar ve sorunlarla, elinden kaçırdığı şanslarla yüzleştireceklerini” söyledi. Oppermann, Merkel'in selefi SPD'li Gerhard Schröder'in yaptığı reformlar sayesinde mümkün olan ekonomik başarılara dayandığını vurguladı.

Almanya'da yapılan seçim anketlerine göre Hrıstiyan Demokratlar yarışı koalisyon ortakları Sosyal Demokratların önünde götürüyor. Hrıstiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partilerinin oyları yüzde 37-40 bandında, SPD'nin oyu yüzde 23-25 bandında yer alıyor.

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AFP, DPA / EC, BW