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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Schulz'un teklifini kabul etmedi

Almanya Başbakanı Merkel, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'un ikinci kez bir televizyon düellosunda karşı karşıya gelme talebini geri çevirdi.

13 Eylül 2017 20:29

Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’ten (CDU) yapılan açıklamada, "Angela Merkel halihazırda bir televizyon düellosuna katıldı, bu format kullanıldı ve bunu burada bırakmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada başbakan Merkel'in düelloda söylenebilecek her şeyi söylediği belirtildi.

Merkel'in ikinci kez televizyon düellosuna katılmak istememesine SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil'den tepki geldi. Heil, "Bayan Merkel sıvışmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Heil aynı zamanda Merkel'in yeniden düelloya yanaşmamasının seçmene ve demokratik tartışmaya karşı saygıda bir eksiklik anlamına geldiğini belirterek, Merkel'in eğitimin geleceği, emeklilik, bakım ve dijitalleşme konularını tartışmaktan kaçındığını söyledi.

Angela Merkel ve Martin Schulz 3 Eylül'de Alman kamu televizyonu ARD'de bir televizyon düelleosunda karşı karşıya gelmişti. Düelloda sağlık, eğitim ve istihdam gibi iç politik konulardan ziyade Türkiye ve mülteci politikalarının tartışılmış olması eleştirilmişti.

Martin Schulz Alman kamu televizyonu ZDF'de salı akşamı katıldığı Klartext programında, televizyon düellosunda birçok önemli konu hakkında konuşmaya fırsatları olmadığını gerekçe göstererek, Angela Merkel'e ikinci bir düelloya çıkma teklifi götüreceğini açıklamıştı.

Anketlere göre oy oranı yüzde 21 ile yüzde 24 arasında değişen Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik partileri arasında 16 puan fark bulunuyor. Dört televizyon kanalı tarafından yayınlanan 3 Eylül'deki açık oturumdan sonra da Sosyal Demokrat Parti'nin tahmini oy oranında artış kaydedilmemiş ve programın ardından yapılan anketler Başbakan Merkel'in ‘düelloyu' kazandığını göstermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Dpa/GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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