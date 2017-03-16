Merkel, Putin'le görüşecek

Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi lideri Horst Seehofer Moskova'ya düzenlediği üç günlük resmi ziyareti kapsamında Başbakan Angela Merkel'in de önümüzdeki günlerde Moskova'ya gideceğini söyledi. Almanya'da Başbakan Merkel'in lideri olduğu Hristyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi konumundaki CSU'nun lideri, Merkel'in 2 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeyi planladığını söyledi.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada da Rus ve Alman makamlarının Başbakan Merkel'in Moskova ziyareti için tarih konusunda anlaştığı belirtilmiş ancak net tarih telaffuz edilmemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel Moskova'yı son olarak 10 Mayıs 2015'te ziyaret etmişti.

Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ile yaşanan krizin de ele alınması öngörülüyor.

Rusya'ya yaptırımlar sürüyor

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle Avrupa Birliği Konseyi, Rusya'ya 2014 yılında ticari ve ekonomik yaptırımlar getirmişti. Geçen yıl Aralık ayında Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların süresi altı ay daha uzatılarak Ukrayna'daki barış sürecinde gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle Rusya'ya 31 Temmuz 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere cezai önlemler uygulanması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Merkel'in olumsuz hava şartları nedeniyle ertelediği ve cuma günü gerçekleştireceği Washington ziyaretinin ardından 2 Mayıs'ta Rusya'ya yapacağı ziyarete de dış politik açıdan büyük önem atfediliyor. ABD ve Rusya Almanya'nın en büyük ticaret ortakları konumunda.

Merkel ve Seehofer'den önce Moskova'ya bir ziyaret de Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel tarafından yapılmış, Gabriel 9 Mart'taki ziyareti çerçevesinde Putin ile de görüşmüştü.

Rusya'ya ılımlı mesajlar

Horst Seehofer, bugün öğle saatlerinde Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi öncesinde Moskova'da sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi. Seehofer görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik ılımlı bir tutum içinde olunduğu sinyalini verdi. Seehofer, "dünya üzerinde barış ve özgürlüğün ancak diyalag yoluyla mümkün olabileceğini" söyledi. "Kırım'ın ilhakı nedeniyle alınan yaptırım kararının her koşulda kaldırılabileceği anlayışının yanlış olduğunu" belirten Seehofer, Ukrayna'da barış için imzalanan Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunda Rusya’nın gereken adımları atması gerektiğini" de belirtti.

Seehofer'e Moskova ziyaretinde siyaset, ekonomi, iş, tarım ve eğitim alanında pek çok temsilci eşlik ediyor. Seehofer'in 2016 yılı başlarında Moskova'ya yaptığı son ziyareti, hükümetin dış politikasına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştirilmiş ancak CSU Genel Başkanı bu eleştirileri geri çevirmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1990'lı yıllardan itibaren Seehofer'in Başbakanı olduğu Bavyera eyaleti ve Rusya arasında güçlü ekonomik işbirliği bulunuyor. 2016'da Rusya ve Bavyera arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 7,62 milyar euro idi. 2012'den itibaren bu rakam giderek geriledi. 2012'de Bavyera ve Rusya'nın ortak ticaret hacmi 13,1 milyar euroyu buluyordu. İkili ekonomik ilişkiler Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararları nedeniyle büyük darbe aldı. Ancak Rusya yine de Alman sanayisinin lokomotifi konumundaki Bavyera'daki şirketlerin en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/ dpa/afp, MK/BK