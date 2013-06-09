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Merkel: Protestoculara şiddet durmalı, gençlerle görüşülmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel Gezi Parkı direnişi ile ilgili yeni bir açıklama yaparak, hükümetin protestoculara şiddet uygulamaması gerektiğini söyledi.

09 Haziran 2013 18:21

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, “Ülkenin sorunları, gençlerle masaya oturulup görüşülmeli ve protestoculara karşı şiddet uygulanmamalı" dedi. Gösteri yapma hakkının hukukla yönetilen bir ülkenin parçası olduğunu söyleyen Merkel, "Göstericilere hukuki yollarla müdahale edilmelidir. Umarım Türkiye de bunu yapar.” diye açıklamada bulundu.

Başbakan Angela Merkel konuyla ilgili 3 Haziran'da yaptığı ilk açıklamada itidal çağrısı yapmış, “Hukuk devleti anlayışı, güvenlik makamlarının her zaman orantılı ve uygun hareket etmesini gerektirir" demişti. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de aynı gün yaptığı açıklamada, sağlıklı bir kalkınmanın düşünce ve gösteri özgürlüğünden geçtiğini belirtmişti. Almanya’da koalisyon hükümetinin ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi ise, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin tamamen kesilmesi ya da uzun vadeli olarak askıya alınmasını, Almanya hükümetinden istemişti.

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