Merkel, parti liderliğini bırakıyor

Almanya'nın muhafazakâr iktidar partisi CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birliği) yöneticilerinden biri, Almanya Başbakanı ve CDU lideri Angela Merkel'in parti liderliğine bir daha aday olmayacağını söyledi. Parti kongresinin aralık ayı başında yapılması planlanıyor.

Merkel 2000 yılında teslim aldığı CDU liderliğini 18 yıldır yürütüyor.

İddialara göre Merkel geçtiğimiz günlerde yapılan parti içi bir toplantıda bu kararını partililere açıkladı ve neden olarak Bavyera ve Hesse bölgelerinde yapılan seçimlerde üst üste alınan kötü sonuçları gösterdi.

Kaynak, Merkel'in parti liderliğini bıraktıktan sonra başbakanlık görevine devam edeceğini de söyledi. Merkel daha önce parti lideri ile şansölyenin aynı kişi olmasının çok önemli olduğunu belirtmişti.