Merkel: Okumak gıda gibidir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cumartesi günü yayınladığı video mesajında, Frankfurt Kitap Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Okumayı gıdaya benzeten Merkel, "Tabii ki okumaya çok büyük bir anlam veriyorum. Okumak kişinin ufkunu genişletir" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan beri okumayı çok sevdiğini söyleyen Merkel, "Bu yüzden kitapların bir geleceği olmasını istiyorum. İnternette kısa ve hızlı okuduğumuz bu zamanlarda da…” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı, "Bu nedenle, dünyadaki diğer muhteşem şeyler gibi sanatsal içeriklerin de beyhude şeyler olmadığını açıkça belirtmek önemli” dedi.

Merkel, salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte 69'uncu kitap fuarının açılışını yapacak. Fransa 11 ile 15 Ekim tarihleri arasındaki fuarın onur konuğu olacak.

Merkel, fuarın konuk ülkesine ilişkin ise "Okumak ve anlamak, halkların anlaşmasına, birlikte büyümeye ve farklılıklara saygıya bir katkı demektir. Çeşitlilik rahatsız edici değildir tam aksine güçleri geliştirmeye yardımcı olur” dedi.

Dan Brown da geliyor

Frankfurt Kitap Fuarı, bu yıl çok önemli yazarları ağırlayacak. Margaret Atwood, Dan Brown ve Nicholas Sparks fuarın yıldız isimlerinden.

Geçen yıl yayıncıların yeni teknolojilere adapte olmasına odaklanan organizatörler bu yıl yeniden kitabın temelini yani yazarları ve okurlarını fuarın odak noktası yapacak.

Fuar sözcüsü Katja Böhne, "Yazarları görmek ve onları gerçek hayatta deneyimlemek gibi bir istek var” şeklinde konuştu. Böhne, bu yıl 270 bin ziyaretçi beklendiğini söyledi.

Fuarda, "The Notebook" ve "Message in a Bottle" kitaplarının yazarı Nicholas Sparks, tarihi romanlarıyla bilinen Ken Follett, İrlandalı yazar Cecelia Ahern ve "The Girl on the Train” kitabının yazarı Paula Hawkins, okurlarıyla buluşacak isimler arasında.

Ancak en büyük ilgiyi cumartesi günü yeni kitabı "Origin”i tanıtacak olan Da Vinci'nin Şifresi adlı kitabın yazarı Dan Brown'ın çekmesi bekleniyor.

Fuarda Türkiye

Fuarda Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin etkinlikler de yer alacak. Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın "sürgünde yazmak” konusunda bir konuşma yapacağı bildirildi.

Öte yandan Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması için #Freedeniz afişleriyle etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, BS/SB