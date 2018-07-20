Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta çarşamba günü karara bağlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasına ilişkin olarak, “NSU dosyası benim için kapanmadı” dedi.

Münih'te geçen hafta sona eren NSU davasının bir numaralı sanığı Beate Zschaepe ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ralf Wohlleben 10 yıla, Andre Eminger 2.6 yıla, Holger Gerlach 3 yıla, Carsten S ise 3 yıl gençlik cezasına mahkum edilmişti.

Ancak NSU kurbanlarının aileleriyle avukatları, cezaları yetersiz bulmuş, olayın üzerine yeterince gidilmediğini, cevabı bulunamayan çok soru olduğunu söylemişti.

Kararın açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “NSU dosyası benim için kapanmadı” dedi.